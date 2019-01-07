【米線地圖🍜第18碗】獨食必去屯門隱秘雲南小鍋　兩餸米線$37起

《開罐》米線地圖第18集，米線專員Ruby到屯門親試「雲南小鍋米線」，一看餐牌竟有平常較少見的墨魚頭，一於為大家一試！

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【開罐1分鐘食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

總評：★★★☆☆

找了好久才找得到，原來這店位於走廊盡頭再拐彎！點上不太常見的墨魚頭，份量既多又大塊，自帶鹹味，並未被湯底蓋過自身的味道，中間有塊很有嚼勁的部位，很新奇的口感。大腸算肥，口感較軟沒嚼頭，但入口油脂味超重！點上普通小鍋米線，湯底酸味比辣味重，惟缺甜味故湯底味道略嫌單薄。肉碎是小鍋米線的靈魂，但這裡的肉碎份量很少，太可惜。

+ 3 + 2

抵食指數：★★☆☆☆

基本米線25元起，配料每款6至10元不等。我點的小鍋米線，加墨魚頭和豬大腸，售$43。整體份量不算多，個人認為不算划算。

配料多元化：★★★★☆

一數之下十分驚喜！配料選項竟多達52項！但仔細一看，除了墨魚頭、鳳爪及豬軟骨，其他配料都是「大路貨色」，未見太多新意。

環境舒適度：★☆☆☆☆

舖位很窄，桌碰桌勉強放下五張桌子，用上硬板凳和小小的桌子，坐起來就當然是不太舒服。雖然舖內設冷氣，但店舖入口只以透明膠幕分隔，冷氣不斷偷偷溜走，所以在內進食都有點侷促呢。

獨食指數：★★★★★

桌子不大，基本上都是一兩人前來進餐。這裡米線份量不多，一個女生的話剛剛好不怕吃不完。也正因這裡位置偏僻，就算一個人去吃，也不怕受異樣目光，獨食指數一定要給個滿分！

小心中伏位：兩小伏💀

💀 店舖位於華都商場一樓，走到走廊盡頭還得再拐一個彎，超級難找！當時我還一度以為這家店是不是倒閉了呢！

💀 小鍋米線的湯底十分酸，怕酸就要叫麻辣了！

【食飽有下場】 食店所在的華都商場，是碩果僅存的舊式商場，仍未有大量連鎖店進駐，商場裡仍有舊式的改衣店、水晶店等等，亦有好幾間大家中學時代常會流連的格仔舖，吃飽就去散散步，重拾一下中學情懷吧！

雲南小鍋米線（屯門分店）

地址：屯門屯利街1號華都商場1樓38號舖

電話：2430 9129

營業時間：11:00 - 22:00

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