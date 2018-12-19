【大專生改造教室】頹look波牛變身陽光男孩　示範大熱運動街頭風

就讀體育及康樂管理一年級的Vikas，人生18年以來的衣著打扮都由家人決定，直到今年正式升上大專，終於有自主權。他希望可以展現自己愛運動的一面，同時看上去成熟一點。ToNick的御用化妝師Kylah從衣著和化妝兩方面著手，幫Vikas打造運動陽光男孩的造型。

Rong（右）認為好友Vikas（左）應大膽嘗試不同風格。（植加佑攝）

「每次見他都是運動裝，

不是短袖T-shirt就是背心」

Rong是Vikas的Ocamp朋友，

他實在受不了好友日日如是的運動造型，

加上覺得好友的底子不錯，

打扮一番應該挺帥氣的，

便帶Vikas來到這裏接受改造。

Vikas也承認平常穿黑、白、灰色為主，

十分單調，

想多嘗試顏色鮮艷的單品。

Vikas今年才開始幫自己置裝，仍然不太清楚自己適合穿甚麼衣服。（植加佑攝）

開罐小編邀請了ToNick御用化妝師Kylah

給Vikas一些穿搭和化妝建議。

完成改造後他會有怎樣的變化？

click入下面的影片看她的變裝過程！

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《化妝篇》

【一】眉

跟許多男生一樣，

因為怕麻煩，

Vikas從來沒有修過眉。

不過Kylah指出，

男生修眉前後的差別頗大，

正如剪頭髮一樣，

整體感覺會更加精神和整齊。

而Vikas的眉型本身沒有太大問題，

只需拔除雜毛便可。

化妝非女生專利。（植加佑攝）

【二】遮瑕

Vikas皮膚狀況良好，

沒有太大瑕疵，

只有輕微的黑眼圈和痘印。

Kylah稍為幫他遮蓋黑眼圈後，

明顯看上去精神多了。

不少男生覺得化妝是女生的專利，

但Kylah認為化妝可以讓你

以最佳狀態出席重要場合，

或跟重視的人見面，

所以並非女生專利。

直髮夾可以為髮型增加弧度和高度。（植加佑攝）

【三】髮型

許多男生為了更容易set頭，

每天出門前都會先洗頭，

然後吹出理想的髮型，

Vikas也不例外。

然而，這個方法相當費時，

有時候趕時間只能帶上帽子，

掩蓋扁塌的髮型。

Kylah建議可以用直髮夾卷出弧度，

效果會更理想，

而且省下不少時間呢。

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Vikas身上穿的洗水藍色長褲質地貼近運動長褲， 非常方便活動。（植加佑攝）

《衣著篇》

【一】運動風不一定全身運動牌子

不少時尚品牌推出運動風的單品，

正好符合Vikas的個性和口味。

他身上穿的洗水藍色長褲

質地貼近運動長褲，

非常方便活動。

褲邊的白色直條可以增添時尚感，

整體造型同時兼顧功能和美觀。

軍綠色容易Carry。（植加佑攝）

【二】軍綠、海軍藍和棗紅容易Carry

如果打算多嘗試鮮艷顏色，

但又怕鮮色難carry，

可以從軍綠、海軍藍和棗紅等

較深的顏色入手。

這些顏色可以為造型加點色彩，

同時容易搭配，

即使是打扮新手都不會出錯。