【窮遊要知】申請國際學生證有乜要注意？每年要1000元續證？

快到聖誕、sem break的日子，很多同學正計劃悠長假期，大學生去旅行，同學之間一定聽過要申請國際學生證（ISIC），究竟ISIC是甚麼？如何申請？ISIC的優惠你用得着嗎？
國際學生證（ISIC）
是一張國際認可，
於130個國家通行，
在世界各地
都能享有學生優惠，
所有年滿12歲或以上的
全日制學生即可申請。
（網上圖片）
申請一定要付$100？
在香港申請必須經過學聯，
雖然有提供網上申請，
不過最後都要等待通知，
親自到學聯遞交資料，
而且要交$100申請費，
有效期到翌年12月31日為止。
或者申請國際學生證Master Card，
不用付申請費，
但趕時間的話，
都是乖乖到學聯
放下100大元吧。
前往學聯申請所需文件
申請表身份證/護照正副本學生證正副本照片1張申請費$100
學聯 銅鑼灣分行
香港 百德新街2-20號 恆隆中心608室
辦公時間：
星期一至五：10:30-20:00
星期六：10:30-20:00
星期日：12:00-18:00
公眾假期：12:00-18:00
旺角分行
九龍 彌敦道688號 旺角中心1期1112室
辦公時間：
星期一至五：10:30-20:00
星期六：10:30-20:00
星期日：12:00-18:00
公眾假期：12:00-18:00
尖沙咀分行
九龍 梳士巴利道3號 星光行1231室
辦公時間：
星期一至五：09:30-19:00
星期六：09:30-19:00
星期日：12:00-18:00
公眾假期：休息
學生機票優惠
國泰航空推出留學生特惠計劃，
提供澳洲、加拿大、
法國、德國、英國、
日本、意大利及美國航線，
但優惠只適用
於海外升學的香港留學生，
並須持有效學生簽證、
入學證明書等學生證明文件。
在網上預訂特惠機票時，
需於預訂確認後的
3個工作天內，
傳真預訂編號、
聯絡電話、電郵地址及
相關證明文件副本
至環球客戶聯絡中心2560-1411，
未能提交證明人士
會不能享有額外寄艙行李優惠。
（資料圖片）
阿聯酋航空亦推出學生機票優惠，
航線包括英國、歐洲、美國等地，
優惠適用於12-30歲，
持有香港或澳門身份證的全職學生，
登機前需於登機櫃位
出示有效學生證等證明，
否則可能會被拒絕登機。
除了價錢，
學生前往歐洲的行李托運高達45kg，
於香港出發前
亦可免費更改航班日期，
退票要收取$2,000手續費。
詳情可於官網的留學生機票專區查詢。
https://fly4.emirates.com/CAB/IBE/SearchAvailability.aspx
（路透社）
歐遊優惠更多更廣
ISIC優惠很多，
但有人覺得ISIC作用不大。
如果你主要到亞洲國家旅行，
ISIC優惠似乎不多。
亞洲國家消費一向比歐美國家低，
而且ISIC提供的優惠
大多是博物館、交通上的優惠，
以快閃亞洲的旅行習慣來說，
這些優惠的確用不上。
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但如果有興趣歐遊的同學，
ISIC當中的優惠都大有用處。
首先歐遊少不免
需要搭長途車，
ISIC就有不同歐洲巴士營運商的學生折扣
另外多個樂園和博物館
都有7-8折折扣，
都是學生歐遊會參觀的地方，
有時出示ISIC更可以免費入場。