【窮遊要知】申請國際學生證有乜要注意？每年要1000元續證？

快到聖誕、sem break的日子，很多同學正計劃悠長假期，大學生去旅行，同學之間一定聽過要申請國際學生證（ISIC），究竟ISIC是甚麼？如何申請？ISIC的優惠你用得着嗎？

國際學生證（ISIC）

是一張國際認可，

於130個國家通行，

在世界各地

都能享有學生優惠，

所有年滿12歲或以上的

全日制學生即可申請。

（網上圖片）

申請一定要付$100？

在香港申請必須經過學聯，

雖然有提供網上申請，

不過最後都要等待通知，

親自到學聯遞交資料，

而且要交$100申請費，

有效期到翌年12月31日為止。

或者申請國際學生證Master Card，

不用付申請費，

但趕時間的話，

都是乖乖到學聯

放下100大元吧。

前往學聯申請所需文件

申請表身份證/護照正副本學生證正副本照片1張申請費$100

ISIC申請表格

學聯 銅鑼灣分行

香港 百德新街2-20號 恆隆中心608室

辦公時間：

星期一至五：10:30-20:00

星期六：10:30-20:00

星期日：12:00-18:00

公眾假期：12:00-18:00

旺角分行

九龍 彌敦道688號 旺角中心1期1112室

辦公時間：

星期一至五：10:30-20:00

星期六：10:30-20:00

星期日：12:00-18:00

公眾假期：12:00-18:00

尖沙咀分行

九龍 梳士巴利道3號 星光行1231室

辦公時間：

星期一至五：09:30-19:00

星期六：09:30-19:00

星期日：12:00-18:00

公眾假期：休息

學生機票優惠

國泰航空推出留學生特惠計劃，

提供澳洲、加拿大、

法國、德國、英國、

日本、意大利及美國航線，

但優惠只適用

於海外升學的香港留學生，

並須持有效學生簽證、

入學證明書等學生證明文件。

在網上預訂特惠機票時，

需於預訂確認後的

3個工作天內，

傳真預訂編號、

聯絡電話、電郵地址及

相關證明文件副本

至環球客戶聯絡中心2560-1411，

未能提交證明人士

會不能享有額外寄艙行李優惠。

（資料圖片）

阿聯酋航空亦推出學生機票優惠，

航線包括英國、歐洲、美國等地，

優惠適用於12-30歲，

持有香港或澳門身份證的全職學生，

登機前需於登機櫃位

出示有效學生證等證明，

否則可能會被拒絕登機。

除了價錢，

學生前往歐洲的行李托運高達45kg，

於香港出發前

亦可免費更改航班日期，

退票要收取$2,000手續費。

詳情可於官網的留學生機票專區查詢。

https://fly4.emirates.com/CAB/IBE/SearchAvailability.aspx

（路透社）

歐遊優惠更多更廣

ISIC優惠很多，

但有人覺得ISIC作用不大。

如果你主要到亞洲國家旅行，

ISIC優惠似乎不多。

亞洲國家消費一向比歐美國家低，

而且ISIC提供的優惠

大多是博物館、交通上的優惠，

以快閃亞洲的旅行習慣來說，

這些優惠的確用不上。



相關文章：【窮遊歐洲篇】國際學生證交通、飲食、玩樂9個超着數優惠

但如果有興趣歐遊的同學，

ISIC當中的優惠都大有用處。

首先歐遊少不免

需要搭長途車，

ISIC就有不同歐洲巴士營運商的學生折扣

另外多個樂園和博物館

都有7-8折折扣，

都是學生歐遊會參觀的地方，

有時出示ISIC更可以免費入場。