大學CV不求人　4個線上履歷生成器　超多靚模板、Portfolio都整到

職場新人對於如何整理履歷無從入手？最方便當然是網上的免費履歷生成器！《開罐Opener》為各位Fresh Grad搜羅四個簡單易用的Online CV生成器，有超多精美模板，就連設計作品集都整到！

【1】Cake Resume 操作簡易度：排版方便，拖曳模塊即可調較位置 ★★★★☆ 模板風格：簡約整潔，適合大部份文職行業 附加功能：可以製作設計作品集（Portfolio） 缺點：免費版只可儲存1份履歷、手動分頁不方便 總評：免費版都夠用、適合大部份行業、手動分頁麻煩 ★★★★☆

排版方便，毋須手動對齊格線

Cake Resume排版方便，操作版面亦相當簡潔易明。根據履歷內容提供不同模板，單是個人簡介一欄已有7個不同模板可選擇。此外，模板的行距、對齊等格式已固定，想調動不同內容區塊的次序，只需簡單拖曳便可，毋須自行手動對齊格線擔心擾亂排版。

Cake Resume的操作面板相當簡潔易明。（網站截圖）

根據履歷內容提供不同模板風格，如工作經歷部分則有時間線設計。（網站截圖）

簡潔模板風格，適合大部份文職行業

Cake Resume的模板風格偏簡潔，沒有太多花巧裝飾，但卻沒有傳統Work模板的死板感覺，適合大部份行業。

Cake Resume的模板風格偏簡潔，沒有太多花巧裝飾，但卻沒有傳統Work模板的死板感覺，適合大部份行業。（網站截圖）

可以自行修改字型、字體大小、粗體、斜體等基本選項，字型選擇亦算豐富。（網站截圖）

可以製作作品集

不少有志投身創意行業的求職者，都會製作作品集（Portfolio），介紹自己的設計、攝影、繪畫等作品。Cake Resume則設有「Image」模板，可以插入作品並編輯描述，製作作品集相當方便！

Cake Resume的「Image」選項相當方便大家製作作品集！（網站截圖）

小缺點：

【1】免費版只可儲存1份履歷

Cake Resume免費版只能儲存一份履歷。如果想保留原始版本的履歷，又想作出改動，就唯有自己先下載原始版本CV落電腦再作修改，整體問題不大。



【2】不顯示分頁，要自己手動分頁

Cake Resume不會自動偵測A4邊界，因此不會自動分頁，要自己在「Seperator」一欄新增空白板塊。若想按A4邊界分頁，就要先進入列印版面預覽效果，否則就會將內容板塊Cut成一半。

Cake Resume不會自動分頁，因此有機會在列印履歷時出現圖中將板塊一分為二的問題。（網站截圖）

免費版只能儲存一份履歷，但可以免費下載履歷，因此依然夠用！（網站截圖）

【2】Canva 操作簡易度：排版自由度高，多編輯選項 ★★★☆☆ 模板風格：設計超精美，風格多元，適合文創產業求職者 附加功能：可以製作作品集、海報等不同圖片創作 缺點：要手動對齊段落 總評：超多精美模版選擇、排版方便 ★★★★★

排版自由度高，編輯選項多

對於設計版面有要求的你，絕不能不認識Canva。Canva是一個免費製圖網站，有大量免費素材、模板與工具，只要拖曳就可快速製圖。Canva的CV模板都相當精美，單計免費模板都足以令你眼花繚亂。由於Canva是製圖網站，因此擁有相當高的排版自由度，編輯選項相當豐富。

Canva有大量免費素材、模板與工具，只要拖曳就可快速製圖，編輯選項豐富，排版自由度相當高。（網站截圖）

模板風格精美多元，適合創意行業

Canva有超多模板，全部都相當精美，適合講求創意的文創產業的求職者。但同時亦具備簡約整潔風格的履歷模板，就算是行政類行業亦能受用！

Canva的履歷模板非常精美，而且選擇超豐富！設計控最愛！（網站截圖）

點擊查看更多Canva精美履歷模板：

可以製作作品集、海報、幻燈片

不少有志投身創意行業的求職者，都會製作作品集（Portfolio），Canva除了有大量履歷模板，更有不同用途的圖片模板。想製作Portfolio、海報、PPT、Facebook封面相片等通通都得！

Canva有超多不同用途的圖片模板，想製作Portfolio、海報、PPT、Facebook封面相片等通通都得！（網站截圖）

小缺點：

【1】手動對齊段落較麻煩

由於Canva排版自由度高，因此段落與段落之間的對齊可以自己手動拖曳，換句話說亦要自己手動對齊格線，對於小編這種強迫症患者來說較頭痛。但亦是自由創作的樂趣之一。

手動對齊格線略為麻煩，但亦是設計的樂趣。（網站截圖）

【3】Resume.com 操作簡易度：排版方便，照填資料表格就OK ★★★★★ 模板風格：風格簡潔，適合大部份行業 附加功能：無 缺點：小標題字體大小無法調校 總評：模板選擇豐富、排版方便 ★★★★★

排版方便，照填表格就整到

Resume.com只需選擇模板並填寫好個人資料，便能夠自動排版。想調動不同內容區塊的次序，只需點擊「Sort Sections」並拖曳區塊調較便可，毋須擔心擾亂排版。超級方便，絕對是懶人之選。

Resume.com只需選擇模板並填寫好個人資料，便能夠自動排版。（網站截圖）

調動不同內容區塊的次序，只需點擊「Sort Sections」並拖曳區塊調較便可。（網站截圖）

模板風格「有辣有唔辣」，文職/創意行業都啱用

Resume.com的模板風格大致上偏簡潔，但亦有跳脫活潑的模版設計，無論文職還是創意行業都適合。

Resume.com的模板風格大致上偏簡潔，但亦有跳脫活潑的模版設計。（網站截圖）

Resume.com的模板風格大致上偏簡潔，但亦有跳脫活潑的模版設計。（網站截圖）

小缺點：

【1】小標題字體大小無法調校

小編認為Resume.com的小標題字體稍嫌略大，試用時嘗試調校卻發現是預設大小，無法隨意調校。

【4】Visual CV 操作簡易度：排版方便，照填資料表格就搞掂 ★★★★☆ 模板風格：簡約整潔，部分模板略嫌死板 附加功能：無 缺點：免費模版選擇不多、有網站水印 總評：模版選擇不多、部分模板略死板、排版方便 ★★★☆☆

排版方便，照填表格就整到

Visual CV有兩個編輯版面：「Basic Editor」負責編輯資料以及「Visual Editor」負責版面設計。只需在Basic Editor填寫個人資料，便能夠自動排版。對版面設計無甚要求的你，單單填表就搞掂。如果對版面設計有意見，亦可以在Visual Editor調較。想調動不同內容區塊的次序，只需於Basic Editor按上下箭嘴調較便可，毋須擔心擾亂排版。

只需在Basic Editor填寫個人資料，便能夠自動排版。對版面設計無甚要求的你，單單填表就搞掂。（網站截圖）

簡潔模板風格，適合大部份文職行業

Visual CV的免費模板風格偏簡潔，適合大部份行業，但只有3個模板供選擇。若喜歡更具設計感的CV模板則需要付費。

免費版沒有太多模板風格可供選擇，可選的三個模板都偏向簡潔正式風格。（網站截圖）

小缺點：

【1】免費模版選擇不多

免費版沒有太多模板風格可供選擇，可選的三個模板都偏向簡潔正式風格。



【2】免費版有網站水印

下載免費版本履歷時會附有有網站水印，需要自行裁剪PDF。