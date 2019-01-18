【窮遊越南】兌美金還是盾？4小時完成簽證？5個注意事項你要知

越南對不少學生來說都是窮遊聖地，不只機票住宿，當地的飲食消費也非常便宜，還有絕美風景，用來打卡也一流，不過去越南之前就要做足功課，才能不花冤枉錢，又玩得盡興！ 準備去越南玩的你就先看看有沒有做到以下5個注意事項吧！

去越南前要準備充足，才不會多花冤枉錢。（網上圖片）

【1】落地簽證最抵

香港人去越南旅行需要辦理簽證，

而最方便又最便宜的方法，

就是在網上辦理落地簽證！

現時辦理落地簽證最便宜只需$31美金（港幣約$242），

為甚麼會說是最便宜，

是因為不同的中介網站，

會收取不同的手續費，

其中最便宜只需$6美金，

之後到達當地辦理簽證時，

再付$25美金即可，

相平起去領事館申請，

收費平近$300，

而且按一般程序處理也只需2個工作天，

快證更會在4小時至一個工作天內完成！



不過辦理落地簽證有可能會洩漏個人資料，

因為越南當局會一次過處理同期辦理網上簽證的人，

然後將同一批人的資料都列印在同一份文件，

再發放給同一批人，

那別人也會看到你的個人資料。

👉辦理越南落地簽證即按此

網上有不少辦理越南簽證的網站，目前辦理手續費最低的網站是收取$6美金。（網上圖片）

【2】去前下載Grab

旅客在越南的主要交通工具為的士，

但其實在越南Call Grab比的士更便宜和安全，

Grab的功能跟Uber一樣，

你能在上車前就知道車費價格，

也能選擇付現金，

又可以看到司機評分，

相對的士安全，

也不怕會被騙，

不過要提提大家就是，

要在出發前先下載並開通Grab程式，

因為Grab需要透過短信認證，

若你去到越南只買了上網卡，

就不能透過收取短信來開通Grab。

另外亦提提大家，

在機場等Grab的車時，

要站在人群或旅行團旁邊，

不要落單，

否則就會被白牌車黨纏身，

非常危險！

提提大家不要濫用Grab的取消功能，若在一周內取消多於3次會被罰款。（網上圖片）

【3】先在港兌美金

越南除了能用越南盾之外，

部份地方亦會收取美金，

而香港亦比較少地方能兌換越南盾，

辦理落地簽證又需用到美金，

所以小編建議大家先在香港兌換美金，

去到當地機場再按需求兌換越南盾。

雖然越南有部份地方會收取美金，

但大家能付越南盾的話就優先付越南盾吧！

因為你付美金的話，

商店有可能不是找美金給你，

而是找越南盾給你，

從中賺取差價圖利，

所以標價是美金的貨品，

你亦可以查詢越南盾的價格，

但你亦要看仔細計清楚，

他說的越南盾價格，

有沒有刻意叫高過美金價格，

以免倒蝕！

機場有多家找換店，不要輕易被門外招攬的職員拉進去，可以先逐一比較一下匯率再進去。（網上圖片）

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【4】當地買電話卡

可能有不少人都會擔心電話卡的問題，

甚至早早就到深水埗去買張電話卡，

但其實在香港買電話卡也會有風險，

因為你不能確定電話卡是否真的能用，

若到了當地用不了的話，

又難以求助，

那就很大機會需要再花錢買新的電話卡。

所以去到當地機場再買電話卡也不遲，

大約$8美金就能買到8天4G無限上網的電話卡，

而店員亦會即場為你轉電話卡，

並測試能否成功上網，

又很貼心地把你原本的電話卡貼在機底，

保證你在旅程期間不會遺漏下它。

小編就建議大家可以選購，

Vinaphone的電話卡，

經小編實試，

其上網速度非常快。

當地機場有多間賣電話卡的商店，部份店員不只會說英文，更會說普通話。（網上圖片）

【5】記得帶雨具

不少人去旅行都會忘了帶雨具，

雖然越南的天氣全年常熱，

但5月至10月都是雨季，

而11月至4月才會是旱季，

如果你時間適合的話，

最好當然是在旱季去越南遊玩，

若不幸是在雨季去的話也不用擔心，

按記者經驗，

多數都不會下雨下一整天，

有小時候下了兩、三小時過後，

就會停雨出太陽，

不過就真的要準備好充足雨具，

不只雨傘，

還有雨衣，

因為越南下起雨來真的有傘也沒有用。

不少越南當地的人都會選擇穿雨衣而不是撐雨傘。（網上圖片）

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