懶人黨唔想寫手帳？ 5個手機日記App幫你記錄生活

現今世代智能電話流行，「懶人黨」都不想拿著一本厚重的手帳去寫，以下推介的5個日記app，可以讓你輕鬆地在電話都寫到日記！

【1】青蔥日記

如果你喜歡少女及可愛的風格，

就一定要下載這個「青蔥日記」。

它內設有10多款的主題及背景，

更有不同字體可選擇，

即使是手殘的你，

都可以擁有一本可愛的日記！

點撃大圖看看用法！

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【2】格志日記

這個app最大的特色就是

它將每一天都分成了不同的格子，

每個格子都有不同問題，

會引導你將那些零碎的回答

成為一篇完整的日記。

點撃大圖看看用法！

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【3】時間膠囊

有沒有想過時間膠囊可以應用於日記本內？

《時間膠囊》除了可以記錄每天的生活外，

更可以寫「未來膠囊」。

它會在你指定的時間內，

準時收到當年的自己寫的信，

埋下了自己當時的願望。

點撃大圖看看用法！

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【4】卡片日記

覺得日記太多文字？

近來都推出過不同類型的圖片日記，

其中一個就是「卡片日記」，

它的最大賣點就是

所有完成了的日記都會變成一張張卡片，

簡潔的版面你一定要擁有！

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【5】Paletto

韓妹的新歡！

這個另類的「相片日記」，

非常受韓妹歡迎，

它的版面就如Instagram一樣，

一張張照片形成一個個方格，

簡潔又整齊，

更方便你回顧之前的日記。

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