【米線地圖🍜第11碗】女生必試養顏之選！農米莊$58椰子雞湯米線

《開罐 Opener》米線地圖第11集的嘉賓Priscilla在澳洲修讀學位，令她朝思暮想的，正是香港的米線！這次我們就跟Priscilla去嚐嚐令她日夜想念的「農米莊」椰子雞湯米線吧！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇農米莊食評短片 👇👇👇

總評：★★★★★

Priscilla推薦椰子雞湯米線，因為標榜養顏。先不論是否能成功養顏，但味道真是無得輸！湯底帶有椰子清甜，雖說是雞湯，卻毫無油膩感，更灑上椰絲增添香味，不小心就會把湯喝光光！這裡的配料上也絕不吝嗇，除了有多件雞件，更配上冬菇、枝竹、生菜等，令人十分滿足。這裡一大特點是營業時間從早上7時至凌晨3時，隨時都能喝一碗靚湯，啱哂夜收工嘅香港人！

以前我以為米線一定要辣，但試過農米莊之後就改觀！ Priscilla

+ 4 + 3 + 2

抵食指數：★★★★☆

雞湯米線售價由58元至78元不等，比起平常的米線的確較貴，但這個價錢能喝上靚湯、食到米線，更有這麼多配料，算是抵食！若想平食的話，亦可挑選自選配料米線，價錢由30元起。

配料多元化：★★★☆☆

除了其他米線店都有的酸辣、麻辣，這裡還可以選各類雞湯，湯底算是多款！也有多款配料可加，配搭算是很多元化！

環境舒適度：★★★★★

店面裝潢新穎，以卡位為主，冷氣亦十分足夠，綜合來說環境十分舒適！唯一要挑剔的就是燈光以射燈為主，略嫌有些刺眼，久坐會覺得有一點累。

獨食指數：★★★☆☆

因為以卡位為主，一個人來搭檯就可能需要與陌生人共用一張卡位，或會有點尷尬。但叫上一碗米線，會奉上這麼多枝竹、生菜等配料，是獨食的福音！加上獨食人士想必很少能喝到湯水，這裡一次滿足你兩個願望！

小心中伏位： 一點也不伏💀

Ruby我苦思一番，實在找不到任何中伏位，五粒星實至名歸！

【食飽有下場】 穿過彌敦道就是九龍公園，情侶、朋友吃過米線，到公園走走、聊聊天，呼吸一下清新空氣，一解工作上的壓力，亦是一大樂事！

農米莊（尖沙咀分店）

地址：尖沙咀厚福街2號地舖

電話：3596 7908

營業時間：07:00 - 03:00

農米莊（旺角分店）

地址：旺角豉油街68號地舖

電話：2320 5890

營業時間：07:00 - 03:00

看更多米線評比！

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