【實試】超抵玩兩小時拉坯體驗　親手造你的刻名陶瓷杯

Oh my love! My darling! I'm hunger for...
好了好了！別再唱了！這次我們不再只是看電影，一於踩上荔枝角的陶藝工作室，正正經經地坐下來，學用拉坯方式做陶瓷杯吧！
製作陶瓷杯對新手來說並不容易，但過程卻非常新奇有趣，值得一試！（植加佑攝）
測試員Cynthia評分👇
容易度：★☆☆☆☆
滿足度：★★★★★
環境：★★★★★
推薦指數：★★★★☆
第一步，首先要加水搓濕陶泥，然後拉出所想要的杯子形狀。（植加佑攝）
第二步，修飾好杯邊形狀，然後割掉杯底，取出杯子。（植加佑攝）
第三步，待杯子風乾後，再修整杯底。（植加佑攝）
第四步，割出杯底的窩位。（植加佑攝）
第五步，可選擇是否要印上字母，印上後再燒製杯子，最後上色就完成了。（植加佑攝）
容易度：工序多，技巧多★☆☆☆☆
做陶瓷杯的步驟工序很多，
需要學會的技巧也很多，
首先要掌握好捏陶泥的力度，
不夠力就會做得慢很多，
太大力又未必拉到好看的形狀，
然後又要注意水不能加太多，
不然陶泥都會溶化掉，
做出來的器皿就會變得很小，
修杯底時又要保持手部平穩，
整體而言，
沒有手作經驗的新手會做得比較辛苦。
想由頭到尾親手做出陶瓷杯就需要上足3堂課程，如果只是想體驗拉坯的步驟就可以選擇上1堂的課程。（植加佑攝）
滿足度：拉坯體驗新奇好玩★★★★★
雖然拉坯並不容易，
但過程卻十分有趣，
手感有點就像在捏黏土一樣，
輕輕改變一下力度，
輕輕改變一下手勢，
陶泥就會隨之變出新的形狀，
非常好玩！
而且工序不重覆，
每到一個新步驟都可以學到新的東西，
絕不會有悶場！
製作陶瓷的彈性很大，你可以盡情發揮創意，創作出你想要的器皿形狀。（植加佑攝）
環境：裝修精緻，有歇腳露台★★★★★
工作室的裝修很精緻，
以大地色為主調，
擺放了各種綠色植物，
天花板亦掛了不少乾花束，
加上日光充足非常舒適！
工作室旁還有個大大的露台，
同樣擺放了各種綠色植物之餘，
更設了個小型噴水池，
讓你能出去歇一歇。
另外，
工作室還有隻可愛的貓貓駐場！
推薦指數：抵玩★★★★☆
這裏一堂的課程只需$380，
就可以體驗拉坯的過程，
還可以帶走自己親手做的器皿，
相當划算！
若有興趣繼續學習的話，
還可以報名恆常班，
定期去上課。
拉坯課程除了可以製作杯子之外，亦可選擇做其他的器皿。（植加佑攝）
敬業樂業
阿Jun和阿Fa作為Kanvas的店主，
對待每一個作品都非常認真 ，
更曾花3、4個月時間去設計一隻杯，
阿Fa指：
「我哋做1隻作品嘅時候，
其實我哋可能要做10幾20次嘅測試，
先可以再大量咁做。」
而阿Jun也曾試過因為做陶瓷，
而𠝹傷了手，
阿Fa憶述最嚴重的一次傷勢：
「阿Jun手指有成塊肉𠝹左出嚟，
但之後又要上堂唔可以取消，
就貼兩塊膠布硬住頭皮、忍住血水去上堂。」
阿Jun為了不讓學生失望，即使傷口會濕水腐爛，也繼續忍痛上課。（植加佑攝）
不能後悔
不過阿Jun和阿Fa即使受傷，
也依然享受現時的工作，
樂在其中，
絕不會讓自己後悔，
阿Jun直言：
「冇得話後悔，
當你去到某一個位，
就真係衝住去做，
唔諗咁多，
如果你諗太多，
就會阻住自己去做嘢，
只要你覺得自己做嘅時候冇問題，
都係開心嘅，
就Keep住去啦！」
阿Fa與阿Jun即使遇到了種種困難，也未有想過要放棄，就是為了能繼續設計出真正屬於自己的作品。（植加佑攝）
地址：荔枝角青山道485號九龍廣場301室
價格：$380（1堂2小時）$780（3堂）
電話：62887582
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