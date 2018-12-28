【實試】超抵玩兩小時拉坯體驗　親手造你的刻名陶瓷杯

Oh my love! My darling! I'm hunger for... 好了好了！別再唱了！這次我們不再只是看電影，一於踩上荔枝角的陶藝工作室，正正經經地坐下來，學用拉坯方式做陶瓷杯吧！

製作陶瓷杯對新手來說並不容易，但過程卻非常新奇有趣，值得一試！（植加佑攝）

測試員Cynthia評分👇 容易度：★☆☆☆☆ 滿足度：★★★★★ 環境：★★★★★ 推薦指數：★★★★☆

第一步，首先要加水搓濕陶泥，然後拉出所想要的杯子形狀。（植加佑攝）

第二步，修飾好杯邊形狀，然後割掉杯底，取出杯子。（植加佑攝）

第三步，待杯子風乾後，再修整杯底。（植加佑攝）

第四步，割出杯底的窩位。（植加佑攝）

第五步，可選擇是否要印上字母，印上後再燒製杯子，最後上色就完成了。（植加佑攝）

容易度：工序多，技巧多★☆☆☆☆

做陶瓷杯的步驟工序很多，

需要學會的技巧也很多，

首先要掌握好捏陶泥的力度，

不夠力就會做得慢很多，

太大力又未必拉到好看的形狀，

然後又要注意水不能加太多，

不然陶泥都會溶化掉，

做出來的器皿就會變得很小，

修杯底時又要保持手部平穩，

整體而言，

沒有手作經驗的新手會做得比較辛苦。

想由頭到尾親手做出陶瓷杯就需要上足3堂課程，如果只是想體驗拉坯的步驟就可以選擇上1堂的課程。（植加佑攝）

滿足度：拉坯體驗新奇好玩★★★★★

雖然拉坯並不容易，

但過程卻十分有趣，

手感有點就像在捏黏土一樣，

輕輕改變一下力度，

輕輕改變一下手勢，

陶泥就會隨之變出新的形狀，

非常好玩！

而且工序不重覆，

每到一個新步驟都可以學到新的東西，

絕不會有悶場！

製作陶瓷的彈性很大，你可以盡情發揮創意，創作出你想要的器皿形狀。（植加佑攝）

環境：裝修精緻，有歇腳露台★★★★★

工作室的裝修很精緻，

以大地色為主調，

擺放了各種綠色植物，

天花板亦掛了不少乾花束，

加上日光充足非常舒適！

工作室旁還有個大大的露台，

同樣擺放了各種綠色植物之餘，

更設了個小型噴水池，

讓你能出去歇一歇。

另外，

工作室還有隻可愛的貓貓駐場！

+ 6 + 5 + 4

推薦指數：抵玩★★★★☆

這裏一堂的課程只需$380，

就可以體驗拉坯的過程，

還可以帶走自己親手做的器皿，

相當划算！

若有興趣繼續學習的話，

還可以報名恆常班，

定期去上課。

拉坯課程除了可以製作杯子之外，亦可選擇做其他的器皿。（植加佑攝）

敬業樂業

阿Jun和阿Fa作為Kanvas的店主，

對待每一個作品都非常認真 ，

更曾花3、4個月時間去設計一隻杯，

阿Fa指：

「我哋做1隻作品嘅時候，

其實我哋可能要做10幾20次嘅測試，

先可以再大量咁做。」

而阿Jun也曾試過因為做陶瓷，

而𠝹傷了手，

阿Fa憶述最嚴重的一次傷勢：

「阿Jun手指有成塊肉𠝹左出嚟，

但之後又要上堂唔可以取消，

就貼兩塊膠布硬住頭皮、忍住血水去上堂。」

阿Jun為了不讓學生失望，即使傷口會濕水腐爛，也繼續忍痛上課。（植加佑攝）

不能後悔

不過阿Jun和阿Fa即使受傷，

也依然享受現時的工作，

樂在其中，

絕不會讓自己後悔，

阿Jun直言：

「冇得話後悔，

當你去到某一個位，

就真係衝住去做，

唔諗咁多，

如果你諗太多，

就會阻住自己去做嘢，

只要你覺得自己做嘅時候冇問題，

都係開心嘅，

就Keep住去啦！」

阿Fa與阿Jun即使遇到了種種困難，也未有想過要放棄，就是為了能繼續設計出真正屬於自己的作品。（植加佑攝）

Kanvas

地址：荔枝角青山道485號九龍廣場301室

價格：​$380（1堂2小時）$780（3堂）

電話：62887582

更多手作體驗好去處：

【實試】觀塘DIY霓虹燈 閨蜜情侶好去處 90後女店主由蝕捱到賺

【實試】DIY月夜星願燈 製作過程難唔難？要注意乜？

【實試】林嘉欣也做過 手雕木餐具 90後店主望打破木工刻板印象

【實試】DIY畢業花束 韓國大熱乾花 90後情侶力推治癒花藝​

【實試】體驗傳統金工造法 親手造純銀戒指

【實試】另類畢業禮物 零失敗率手造木筆 三小時起貨

【實試】紀念日必做禮物 手工故事蠟燭 助店主走出情緒病​ 【實試】一小時完成窰燒玻璃首飾 90後帥氣店主為做玻璃變毒丁？

【實試】過百組合隨意組裝 簡單易上手DIY機械錶

【實試】雲石控注意！ DIY水泥置物碟 店主為做水泥放棄8年生意

【實試】買帽不合身又不合心？DIY雙面漁夫帽一次滿足兩個願望