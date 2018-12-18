【米線地圖🍜第12碗】荃灣魚鱻魚湯米線$49套餐　炸魚餅皮脆厚實

《開罐》米線地圖第12集，米線專員Ruby到荃灣吃魚湯米線！「魚鱻魚湯米線」在路德圍開業多年，仍有不少捧場客，想必有其過人之處！經Ruby試過之後，證實炸魚餅香脆厚實，是必點之選！

【開罐1分鐘食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇荃灣魚鱻魚湯米線1分鐘食評短片 👇👇👇

總評：★★★☆☆

荃灣魚鱻魚湯米線在路德圍多年，有不少捧場客，我想正是因為抵食！下午12時起，自選套餐有兩餸米線、一份小吃如炸魚餅、吉列豬扒等，更附送一杯飲品，都只是49元！這次我點了鮮魚片肉碎米線配炸魚餅，雖說魚湯魚味略嫌不夠，令我有點失望，但由於加上紹菜，湯頭亦不失鮮甜！而炸魚餅口感厚實，外皮炸得香脆，如配上辣醬更惹味！

+ 4 + 3 + 2

抵食指數：★★★★★

下午來吃的話，僅需49元就能吃到兩餸魚湯米線連飲品，更配一客小食，實在十分抵食！

配料多元化：★★★☆☆

配料可選數量不多，但算多元化，鮮魚片、魚滑等等配料並不是每間店都能吃到啊！配料更可以選炸魚餅、生炸豬扒等小吃，簡直令小吃愛好者為之一振！

環境舒適度：★★★☆☆

魚鱻魚湯米線打通兩個舖位，位置算多，但環境裝潢都有一點歲月的痕跡，牆上磁磚都有點發黃了，而座位都是紅色膠凳，坐起來有一點不舒服。

獨食指數：★★★★☆

一個人來到都可以吃到小吃，如炸魚餅、炸豬扒等等，實在是獨食人士的福音！另外這裡的桌子都是圓桌，十分方便搭檯，當天按我觀察，也有很多人是一個人來吃呢！

小心中伏位：一小伏💀

這裡的凍飲怎麼喝起來沒有甜味？原來這裡的凍飲糖漿是自行加入的，不要再傻乎乎地問店員為何沒有甜味啦！（這個傻乎乎的人就是我。）

【食飽有下場】 吃完正餐之後當然是吃小吃！路德圍的小食一條街，章魚小丸子、魚蛋、生腸等等街頭小吃包羅萬有，實在不能錯過！

魚鱻魚湯米線

地址：荃灣路德圍28－30號地下

電話：8114 3549

營業時間：12:00－23:00

看更多米線評比！

【米線地圖🍜第1碗】上環生記三併鮮魚湯米線$57 足料魚味濃郁

【米線地圖🍜第2碗】土瓜灣譽麵坊 必試$34南乳雞球脆而不膩

【米線地圖🍜第3碗】尖沙咀星林居$37兩餸米線 必點多汁無渣蘿蔔

【米線地圖🍜第4碗】川粵米線大王 $37抵食口水雞米線 麻香撲鼻

【米線地圖🍜第5碗】屯門雲川燒$44兩餸米線 燒豬頸肉入味嫩滑

【米線地圖🍜第6碗】學生恩物！紅磡新川美食 必吃$38秘製撈米線

【米線地圖🍜第7碗】觀塘華嫂$48喇沙湯底米線 豬扒大過你塊面！

【米線地圖🍜第8碗】黃埔嚐在心 養生之選 藥膳牛肉米線僅售$41

【米線地圖🍜第9碗】佐敦羊肉湯米線$48清淡抵食 豬油渣有驚喜！

【米線地圖🍜第10碗】理大學生必去景霖米線 $37抵食大份下午茶

【米線地圖🍜第11碗】女生必試養顏之選！農米莊$58椰子雞湯米線