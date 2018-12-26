防彈少年團、（G）I－DLE你知道意思嗎？　10隊韓團名字解說　

韓國樂壇組合多不勝數，要讓人記得你的名字，首先一定要改一個容易記得的好名。 不過這10隊組合卻改了一些「聽到會覺得奇怪」的名字，其中防彈少年團更成為了現時最紅的組合之中。你知道意思嗎？

防彈少年團

【1】防彈少年團（BTS）



作為現時最紅韓國組合之一的BTS，

韓文團名「防彈少年團」

的確令人一聽便會感到疑惑。

其實防彈少年團，

有「阻擋像子彈一樣的

批評與時代偏見」的意思，

另外亦代表「不安於現狀，

向著夢想不斷成長」的意思。

有ARMY分享趣事，

說不少不懂K-POP的人，

問自己「那個甚麼防爆少年團？

還是防『彈』（彈珠的彈）少年團？」

防彈少年團

【2】(G)I-DLE



(G)I-DLE是CUBE今年推出的

6人新晉女子組合，

一出道便拿下了一位。

G代表「Girl，女」的意思，

I-DLE與韓文名字「아이들」讀音相同，

「아이들」的意思是孩子們，

除此以外，

「I」亦代表「我、I」的意思，

整個意思就是

集合「六個不同個性女孩」的意思。

(G)I-DLE

【3】GFRIEND



GFRIEND的韓文是「여자친구」，

就是「女朋友」的意思。

雖然這個詞語在日常生活

的確經常使用，

不過每次她們介紹自己，

都會說：

「大家好，我們是女朋友。」

起初真的覺得有點尷尬吧！

其實她們之所以取名為女朋友，

是寓意想成為

對男生來說

是可愛的女朋友，

對女生來說

是可以甚麼也說的親密女朋友。

GFRIEND

【4】東方神起



東方神起的英文名稱為

「TVXQ！」或者「DBSK」，

TVXQ是東方神起的

普通話拼音的首字字母，

DBSK則為韓文的首字字母。

不過東方神起，

到底是甚麼意思？！

原來是「東方之神興起」的意思！

除了團名神奇之外，

就連成員的藝名也挺特別，

好像u-know叫「瑜鹵允浩」，

昌珉叫「最強昌珉」，

一開始連他們自己都說

自我介紹時十分尷尬！

東方神起

【5】f(x)



最怕數學的小編表示，

函數真的世界上最可怕的存在......

為甚麼一個組合

可以和函數扯上關係？

原來她們取命f(x)的原因，

和函數的原理有關。

因為隨著x的數值不同，

出來的答案都有所不同，

代表著成員有不同的才能和魅力，

將會有很多未知的發展。

f(x)

【6】Orange Caramel



Orange Caramel是After School的子團，

由Nana、Lizzy和Raina組成。

一聽到這個名字，

起初還在想「是食物嗎？」，

原來因為有別於After School

成熟、性感的路線，

她們3個的風格較青春可愛，

所以取一個如此甜美清新的名字。

Orange Caramel

【7】帝國之子



帝國之子（ZE:A）

是一隊在2010年出道的男子組合。

因為所屬公司叫「Star Empire」（Star帝國），

而他們亦是公司第一隊推出的男團，

所以便取命為「帝國之子」。

帝國之子

【8】男女共學



男女共學是一隊由

4名女生和6名男生組成的

男女混合組合。

除了團名特別之外，

成員的藝名也有夠奇怪，

例如「微笑受美」、

「惡童光行」、

「智慧泰雲」、

「中間努里」等。

男女共學

【9】公園少女



公園少女是一隊

今年9月才出道的

7人女子組合。

她們叫「公園少女」的原因，

是因為想像公園一樣，

希望治療大眾的心。

公園少女

【10】宇宙少女



近年來不少女子組合都

改名叫「XX少女」，

除了上文提過的公園少女之外，

還有「本月少女」和「宇宙少女」。

一開始聽到宇宙少女的名字，

小編也疑惑了一下：

「難道是從宇宙來的太空人嗎？」

宇宙少女

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