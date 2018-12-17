聖誕約會着乜好？總結2018秋冬季韓妹必備單品　你有齊晒未？

進入了一年之種的最後一個月，想必大家已經開始煩惱今年聖誕節、跨年該怎麼盛裝出席才能為今年畫下最完美的ending，以下總結出了韓拍這個冬天的三大穿搭要點，告訴你哪些是必入手單品以及怎麼搭配出最韓系穿搭！

1）羔羊單品

毛絨絨的材質在寒冷的冬天光是視覺感受就先加溫 2 度，而今年韓拍的毛毛商品更是廣泛使用在各式服飾、配件上，像是外套、帽子、大學T、包包等，只要擇一樣做搭配都可以達到畫龍點睛的效果哦！

2）燕麥色大衣

今年燕麥色也是必備色，被稱為今年最療癒的顏色─燕麥色是介於灰和白之間的顏色，穿上燕麥色會給人一種溫柔、有氣質的感覺，如果你是想要打造一個溫柔姐姐的風格就千萬別錯過燕麥色大衣。

+ 3 + 2

3）襪套靴

上半身穿美美當然也要配一雙戰靴囉！不論是高個或者是嬌小女孩都適合的襪套靴，貼合小腿的造型設計會讓腳看起來更修飾，不論是隨興搭配牛仔褲或者是洋裝都可以唷～

結語： 今天介紹了今年冬天相當夯的三大單品，都是可以依照自己的風格做搭配，不論是甜美風格又或者是中性穿搭風格都可以駕馭，以羔羊單品來說也正是韓國男生的流行元素，相當適合擁有一件來和男友一起穿搭，讓衣服搭配出更多不一樣的風格。

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原文：還在煩惱聖誕節要穿什麼出門約會嗎？直接總結韓國三大穿搭要點給你

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