日本Cafe僱漸凍人操控機械人接客　ALS患者：令我的孤獨感消失

雖然現時科技仍無法醫治漸凍症，但我們卻能為患者於絕望中帶來一絲曙光，以另一種形式重新「站起來」。 日本有Cafe試行以機械人接待客人，並讓漸凍症患者於家中操控，令他們能重新投身社會。

漸凍症患者透過操控機械人接待客人。（網上圖片）

世界5大絕症之一



運動神經元疾病(motorneuron diseases) ，俗稱「漸凍症」，以現時的醫學技術無法醫治，被列為世界5大絕症之一。患者的運動神經元會漸進性退化而造成全身肌肉萎縮及無力，通常於病發2~5年後死亡。加上病人多數長時間留在室內且無法動彈，令人慢慢感到絕望及無盡孤獨，是消磨意志的可怕絕症。

已故著名物理學家霍金也是漸凍症患者，卻奇蹟地與惡疾搏鬥55年。（網上圖片）

以機械人代替肉身



機械人研發公司「OryLab」為漸凍症及嚴重殘疾患者開發出一款名為OriHime的機械人，並於日本一間Cafe試行，讓病人操控機械人接待客人，使他們以另一種形式再次活動。



點擊圖片影片觀看漸凍症患者操控機械人

雖然現時科技並不能醫治這種絕症，但卻能為他們開拓另一條路。也許路仍難走，但看到高野先生接待客人時笑顏，足以證明這一切並不是沒有意義的！



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