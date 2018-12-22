【米線地圖🍜第13碗】銅鑼灣金西南米線$28起　必點酸辣牛肝菌

為了尋覓罕見的米線配料，《開罐 Opener》米線地圖第13集，跟著嘉賓Zoe到位於銅鑼灣的「金西南米線」，試試特別的牛肝菌及松茸。究竟牛肝菌和松茸的味道是怎樣？馬上去片！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇銅鑼灣金西南食評短片 👇👇👇

總評：★★★★★

在這裡捧場多年的Zoe試過不少配料，最推薦的就是牛肝菌、松茸及金牌腩肉。少見的牛肝菌口感很特別，夾起來質地軟腍，但咬下去又不失爽脆，經過醃製，酸味很重，有點像醃酸蘿蔔的味道，很開胃。腩肉則炆得軟腍，肥瘦一層一層清晰分明，入口略有化開感，一絕！湯底酸辣鮮甜，價錢又實惠，難怪成為附近打工一族最愛！

銅鑼灣地段三十幾蚊有麵有嘢飲，去邊搵啊？ 浸會大學舊生 Zoe

Zoe帶《Opener》來到她學生時代打工常吃的金西南米線！（莊堅毅攝）

+ 4 + 3 + 2

抵食指數：★★★★★

金西南米線座落銅鑼灣登龍街，與時代廣場只有一街之隔。雖然座落「老銅地段」，但價錢卻十分平民！基本小鍋米線28元，加配配料每款6至7元，豐儉由人。下午茶時間更送飲品，難怪成為Zoe學生時代在銅鑼灣做兼職的常去飯堂！

配料多元化：★★★★★

可選配料達31款，選擇算是很多，而且有很多配料例如牛肝菌、松茸、豬小肚等都不常見！

環境舒適度：★★★☆☆

地方雖有一點狹小，但座位以仿皮材質的靠背軟凳為主，整體上感覺舒適！而冷氣方面則十分充足，很適合吃辣又怕大汗淋漓的人，但進入秋冬的話，不小心坐到風口位置可能會覺得有點太冷。

獨食指數：★★★★☆

座落時代廣場附近，由於工作關係，不少售貨員放飯時都會一個人過來吃個Late-Lunch，客人流動性亦十分快速，所以這裡都已經「慣性搭檯」，有時候幾個人來反而還可能要分開坐才可以入座呢。

小心中伏位： 兩小伏💀 💀

💀 牛肝菌是真的比想像中酸！因為餐牌上只有特別註明牛肝菌是「微辣」，所以不少顧客初嚐時都被這種酸味嚇到。

💀 因為實在太受歡迎，據說平常繁忙時間大多都要輪候呢！

【食飽有下場】 過馬路到利園山道，同一條街道有好幾間台灣人氣過江龍如迷客夏、珍煮丹等，「排排企」等著你去試，總有一間合你意！

金西南米線

地址：銅鑼灣登龍街41－51號金龍大廈地下D舖

電話：2682 5668

營業時間：11:30－22:30

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