日女自爆瞞男友與前度狂幽會　一同午睡仍堅稱只是好朋友？！

現今男女關係愈來愈複雜，與異性朋友的界線亦模糊不清，於前度及現任之間糾結的個案亦十分常見。近日日本有位女生面對類似的問題，更於電視節目詢問各藝人的意見。

該女生與前男友幽會期間接受電視台訪問。（節目截圖）

見前度比現任多



近日日本有位女生於節目《中居くん決めて》表示正苦惱要不要與前男友斬纜，擔心終有一日會被現任男友發現，因為現任絕對接受不了她與前度見面。現時她每星期都會與前男友約會兩次，而現任卻兩星期才一次，期間仍不斷堅稱與前度是好朋友的關係，即使偶爾會一起午睡...



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男女之間的純友誼關係



看到這麼複雜的個案，藝人們都展開激烈的辯論，首先這牽涉到男女之間的純友誼關係。



中居正廣表示相信異性間的確有純友誼的關係，自己亦位多位異性朋友；而吉村崇則抱持相反立場，並指豪言「20代男女沒可能有純友誼」，而且不可能每週見2次。



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令人意外抉擇



即使該女生與前度的行為正衝擊著朋友的界線，中居正廣卻建議她繼續這樣的關係，而且必須以不讓現任發現為前提，絕對不能再前度帶回家午睡，以免被現任撞破。



因為她十分喜愛現時與前度的關係，再考慮到現任的心情，在不被發現的情況下繼續，對三人來說是最好的。



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比較令人在意的是，節目播出後，那女生還怎麼瞞著男友與前度見面呢？ 連馬賽克都沒打，臉都被人看光了啊...



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