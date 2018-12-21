日本掃貨集運邊間好？嚴選5間網購轉運網　唔識日文都OK

近年網上購物非常流行，除了淘寶外，不少人都開始嘗試到其他國家的網站進行購物等。近期不少人都到日本網站搶購福袋，以下介紹5間日本網購專用的轉運網站，讓你能夠安在家中都能收到日本製的心儀貨品。

（網站截圖）

【1】BUYEE（最多配送方式）

一說到日本轉運，

比較多人認識的相信都是BUYEE。

配送方式方面，

它是擁有共有EMS、AIR、SAL、海運、UPS、DHL等6種不同的方式。

其中最快捷的ems，

以500g來計算，

國際運費是1400日元。

其中，它的網站內設有試算工具，

買家可以根據商品的重量、發送的地區及價格，

去推算總運費。

（網站截圖）

【2】TENSO（代理購入）

配送方式：EMS/AIR/SAL/船運

TENSO亦是另外一個比較為人熟悉的網站，

惟這個網站需要付「轉送手續費」，

手續費由50日元起。

再加上服務費用，

合計由580日元起，

即大概約40港元，

而它近日亦有新增「代理購入」的服務。

（網站截圖）

【3】御用聞キ屋（免捆貨費）

服務費：300日元

同樣地這間都有代理購買的服務，

你可直接聯絡客戶服務，

告訴它具體商品和商品的網站即可。

而它最吸引的地方就是

這個網站的「同捆」服務是免費的。

（網站截圖）

【4】轉送japan（EMS 95折）

配送方式：EMS/SAL/船運

如進行海外購物的時候，

很多時候都是會使用EMS，

因為效率最快，

但同時費用亦比較高。

「轉送japan」最大的優點就是選用EMS可享受95折，

以500g來計算，

EMS的總費用只需1,330日元。

（網站截圖）

【5】Fromjapan（零手續費）

很多時候使用日本轉運網站，

都會收取一定金額。

但這間「Fromjapan」最大的優點就是零手續費。

你可以自由選擇兩種購物方案，

分別是300及700日元。

如你不清楚收費詳情，

亦可使用網站內設的計算機進行預算。

注意事項

需要留意的是，

如果你想與其他貨品一拼寄出，

即「囤貨」。

大部分日本的轉運網站亦需要一定金額的手續費。

不同網站都有不同的收費，

以上的資料只是撮合了最基本的收費，

細節問最好都是親自詢問各網站的客服。

以上5個網站都有中文的客服，

因此不用擔心語言不通的問題。