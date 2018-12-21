日本掃貨集運邊間好？嚴選5間網購轉運網　唔識日文都OK

近年網上購物非常流行，除了淘寶外，不少人都開始嘗試到其他國家的網站進行購物等。近期不少人都到日本網站搶購福袋，以下介紹5間日本網購專用的轉運網站，讓你能夠安在家中都能收到日本製的心儀貨品。
（網站截圖）
【1】BUYEE（最多配送方式）
一說到日本轉運，
比較多人認識的相信都是BUYEE。
配送方式方面，
它是擁有共有EMS、AIR、SAL、海運、UPS、DHL等6種不同的方式。
其中最快捷的ems，
以500g來計算，
國際運費是1400日元。
其中，它的網站內設有試算工具，
買家可以根據商品的重量、發送的地區及價格，
去推算總運費。
（網站截圖）
【2】TENSO（代理購入）
配送方式：EMS/AIR/SAL/船運
TENSO亦是另外一個比較為人熟悉的網站，
惟這個網站需要付「轉送手續費」，
手續費由50日元起。
再加上服務費用，
合計由580日元起，
即大概約40港元，
而它近日亦有新增「代理購入」的服務。
（網站截圖）
【3】御用聞キ屋（免捆貨費）
服務費：300日元
同樣地這間都有代理購買的服務，
你可直接聯絡客戶服務，
告訴它具體商品和商品的網站即可。
而它最吸引的地方就是
這個網站的「同捆」服務是免費的。
（網站截圖）
【4】轉送japan（EMS 95折）
配送方式：EMS/SAL/船運
如進行海外購物的時候，
很多時候都是會使用EMS，
因為效率最快，
但同時費用亦比較高。
「轉送japan」最大的優點就是選用EMS可享受95折，
以500g來計算，
EMS的總費用只需1,330日元。
（網站截圖）
【5】Fromjapan（零手續費）
很多時候使用日本轉運網站，
都會收取一定金額。
但這間「Fromjapan」最大的優點就是零手續費。
你可以自由選擇兩種購物方案，
分別是300及700日元。
如你不清楚收費詳情，
亦可使用網站內設的計算機進行預算。
注意事項
需要留意的是，
如果你想與其他貨品一拼寄出，
即「囤貨」。
大部分日本的轉運網站亦需要一定金額的手續費。
不同網站都有不同的收費，
以上的資料只是撮合了最基本的收費，
細節問最好都是親自詢問各網站的客服。
以上5個網站都有中文的客服，
因此不用擔心語言不通的問題。