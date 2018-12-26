港大生態學情侶　拍拖睇昆蟲：拍翼就知咩品種

因生態而相識，因生態而相愛，Even和Calvin不時會上山觀察動植物，Calvin是觀蟲達人，Even是植物專家，二人就像植物和昆蟲一樣，緊緊相依。

（植加佑攝）

自小接觸昆蟲

港大生態學4年級學生Calvin，

直認自己是一個悶騷，

腦內只有昆蟲，

自小學5年級開始，

便醉心研究昆蟲，

連牠們拍翼的聲音、

速度、距離都能分辨，

當天記者跟着Calvin深入梧桐寨，

一片漆黑，

但Calvin憑聲音

就可以找到昆蟲定位。

你覺得這太極端，

但Calvin認為當你

認真喜歡一件事，

自然會為它如痴如醉。

（植加佑攝）

Even的爸爸任職漁農署，

小時候已經常接觸動植物，

未到昆蟲發燒友，

但不像大部分女生，

看到昆蟲會「We」嘩鬼叫。

「有次和朋友

在朗豪坊一間美妝店，

突然出現一隻小跳蛛，

嚇得在場所有女生又跑又叫。」

除了Even，

冷靜地把跳蛛

撥落自己手心，

放了牠。

「為什麼你都不會怕？」

「我讀生態的。」

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夜行驚險一二事

女生還是比較注意安全，

相比Even，

Calvin就經常獨夜行。

多謝Google Map長期帶錯路 港大生態學4年級生 Calvin

Google Map的山路不齊全，

錯漏百出，

有時會帶Calvin行到崖邊，

機器不可靠唯有靠自己。

Calvin喜歡走小路，

甚至走入叢林，

這樣才能發掘更多未知生態，

「我們上生態堂時，

老師一直強調香港

是個高生物多樣性的地方。」

香港雖是石屎森林，

但郊野裡仍然

有上千萬的未知品種等待發掘。

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出Field無數次的Calvin，

這麼多年來都是無穿無爛回家，

你尊重大自然，

大自然不會傷害你。

「有一次我只顧着查看樹的傷口，

沒有發現有野豬在我1米前，

但牠沒有攻擊我。」

「除非有人故意餵食和襲擊，

真的好難會被野豬襲擊。」

我不明白為什麼會有野豬襲擊人，除非你攻擊牠在先。 港大生態學4年級生 Calvin

Calvin形容自己

對昆蟲的熱愛是born to be，

碰上稀有品種更忘了時間，

錯過了回市區的尾班船，

他只好睡在碼頭，

有伯伯開着收音機睡不着，

Calvin拿起電筒

上山繼續巡邏，

直至第一班船開出。

觀蟲情侶好nerdy？

二人認識3年多，

平常和Even的對話

都是以生態為主。

「就算不出野外，

行行下街都會討論生態學問題。」

Even不介意，

仍然聽得津津有味。

交往初期，

Even問Calvin理想女朋友的條件，

第一個項就是喜歡大自然，

不可以怕昆蟲，

Even笑說不就是她嗎？

（植加佑攝）

行山多留意身邊事物

夜行還是日行，

大自然給你的驚喜都會不一樣的，

日間和夜間的溫度不同，

掠食者不同，

看到的昆蟲亦完全不一樣；

日間活動有活潑感，

夜間就有神秘感。

夜行要注意

1. 照明工具要帶後備電，中途沒有電會非常危險

2. 冬天夏天都要長褲，如果會到水澗，穿可拆卸式長褲

3. 走出主道的話，要照清楚前面有沒有蛇等生物

4. 不要獨行

5. 帶備手機後備電

6. 眼看手勿動

行山是近年港人的熱門活動，

登頂看風景固然有滿足感，

不過途中放慢腳步，

會發現身邊有很多

有趣的動植物可欣賞，

「不只是登頂就開心，

同時欣賞動植物

就有雙倍的開心。」