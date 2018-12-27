【米線地圖🍜第14碗】大過手掌！漁川米線$54原條黃花魚米線

《開罐》米線地圖第14集，米線專員Ruby來到荃灣漁川米線，一嚐原條香煎黃花魚米線！到底條魚有幾大條？睇片啦！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇荃灣漁川米線食評短片 👇👇👇

總評：★★★★★

荃灣漁川用上原條魚作米線配料，這次我點了香煎原條黃花魚米線（$54），黃花魚夠大條又厚肉，未加調味料都已經很夠鮮味！湯底用上實色奶白色的魚湯，入口溜滑，不會過鹹，不小心就把湯喝光光。價錢比起普通米線要貴一點，但原條魚上碟來說算是不錯的價錢！

+ 4 + 3 + 2

抵食指數：★★★☆☆

原條魚米線售54－56元，視乎魚的種類而有所不同。如果想更豐富，可加6－7元加配其他配料如魚腐、時菜、南瓜、菇類等等。對比其他米線可能略貴，但考慮到以原條魚作配料，也算是合理的價錢！

配料多元化：★★★★★

可選的原條魚類有大眼雞、馬友、黃花魚、黃腳𩶘，亦有其他魚類配料如鮮魚片、魚腩、鯇魚嘴等，魚類配料算是很多元化！魚類以外的配料選擇亦不少，有南瓜、蛋花、勝瓜等，都是比較少見的米線配料，有點家的感覺呢！

環境舒適度：★★★★☆

店內以卡位為主，桌子與桌子之間間距充足，私隱度亦高。店內明亮又乾淨，除了凳子比較硬之外，整體上環境十分舒適。

獨食指數：★★★★☆

雖說卡位不太方便搭檯，但這裡的餐點十分適合獨食人士是不爭的事實！一個人外出吃飯可以吃到一人份量的煎魚、魚湯、米線，更可加配有營養的各種蔬菜，實在是獨食人士的福音。

小心中伏位：一小伏💀



💀 煎魚是即叫即煎的，然後就會撲通一聲放在湯米線的上面。如果想要保留魚皮脆脆的口感，記得要叫店員「魚另上」啦！

【食飽有下場】 漁川米線後一條街就是賽馬會德華公園，德華公園陳設古色古香，更是香港法定古蹟，來逛逛之餘更可打個卡！

漁川米線（沙咀道分店）

地址：荃灣沙咀道315－323號廣益大廈地下2號舖

​電話：2614 2628

營業時間：07:00－21:30

漁川米線（荃灣街市街分店）

地址：荃灣街市街142－166號坤城樓地下

​電話：3590 8767

營業時間：06:30－22:00

漁川米線（灣仔分店）

地址：灣仔太原街7號地下

​電話：2386 4188

營業時間：07:00－22:00

看更多米線評比！

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