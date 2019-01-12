著到甩鞋都唔驚？！鞋不稱身成日本年輕一代新潮流

相信大家買鞋時都曾試過心愛的鞋款沒有合適自己的尺寸，只好默默地放棄吧！但近年日本年輕人卻無懼鞋不稱身、著到鞋甩的風險，甚至愈著愈大，究竟為甚麼呢？

近年日本年輕人著大碼鞋成新潮流。（節目截圖）

日本節目《Cool Japan 発掘！かっこいいニッポン》邀請不同外國嘉賓出席，了解他們眼中的日本獨特文化，其中來自俄羅斯的Oxana發覺日本不少年輕人都鞋不稱身，走路時鞋都快要甩出來，到底是為甚麼呢？



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除了上述原因外，亦有日本人指出買較大碼的鞋能方便穿脫，因為日本人經常需於各場合脫鞋或換成室內鞋，如居酒屋、上學等等。

看來以後買鞋時就有多幾個藉口說服自己了！

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