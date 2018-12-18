【廉航優惠】看清7大中伏位　自動勾選買保險、只有晚去早回航班

香港人可能是世界上最愛旅行的族群之一，每逢廉航推出優惠總引來不少人準時守在電腦面前搶飛。但你以為廉航優惠真的如此划算？其實看似吸引的宣傳口號背後隱藏不少魔鬼細節！

【1】航班時間選擇少

當你航空公司網站站前

瘋狂F5終於入到售票版面，

滿心歡喜以為執到寶，

換來的卻是選擇極少的航班時間。

晚去早回絕對是基本，

變相失去了整整一日假期。

想要較好的航班時間？

惟有加錢才能解決問題。

（《春嬌與志明》劇照）

【2】票價未包稅項

能夠吸引那麼多人搶飛，

航空公司的宣傳用語絕對居功至偉。

「$8機票」、「2人同行1人價錢」，

看見都覺得不買對不住自己。

其實這些票價都未包稅項等行政費用，

單是香港機場的燃油附加費、

機場建設費、離境稅和保安費都盛惠$319。

看見吸引票價時記得先心算一下，

如果加上稅項都處於

可接受價錢範圍再下手都未遲。

（《Catch Me If You Can》劇照）

另看：【窮遊學問】國泰出事轉搭廉航？ 4個買平機票的注意事項

【3】加上行李費貴過傳統航空

搭廉航最頭痛的乘客要另買行李限額。

如果只是3、4天的短線旅行

不買行李限額絕對是慳錢秘訣。

但如果想去一星期日本、泰國等購物天堂，

區區幾公斤的手提行李限額

應該連戰利品都不夠放。

加錢買行李的話，

機票隨時貴過傳統航空公司。

因此買機票時記得想清楚對行李的需求！

（《開心直航》劇照）

【4】嚴格檢查手提行李

廉航對手提行李的重量限制

會進行相當嚴謹的檢查。

如果你想省錢不買行李寄艙限額，

選擇以手提行李代替，

記得要檢查清楚行李體積及重量，

否則上機前檢查發現不合格的話

又要另買行李功虧一簣了！

（《機場客運站》劇照）

【5】偷偷幫你選擇買保險

不少廉航網站都會與保險公司合作，

訂購機票時可順便購買旅遊保險。

但不少航空公司都會在訂購頁面

預先自動勾選購買保險。

此招相當狡猾，

如果想搶平機票正趕著付費，

沒有留意到自動勾選的話，

分分鐘又花多一筆。

（《キャビンアテンダント刑事〜ニューヨーク殺人事件〜》劇照）

另看：【Sem Break旅行】5個大學生必去平靚正窮遊勝地

【6】限出發日期

又是廉航促銷常見伎倆，

推出誘人票價優惠，

但卻限制出發日期。

要麼便在淡季、

要麼便急著在2個月內出發，

要麼便是在下年才生效。

不禁令人大叫「哪有假？你_ _」！

（《開心直航》劇照）

【7】預先登機又要錢

沒錯，廉航樣樣都是錢！

如果不想排隊登機錯過航班，

惟有自己調動行程，

預留鬆動時間提早去機場。

因為廉航的地勤櫃位及工作人員少，

不想付費預先登機便要大排長龍，

如果酒店離機場較遠的話

更隨時有機會錯過航班！