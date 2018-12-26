【糧尾攻略】朱古力撈麵、薯條加水　90後N種食飯慳錢奇招

薪水就像月經，每個月來一次，一個星期後就消失。 但就算到了拮据的糧尾，飯還是要吃啊！《Opener》這次就走上街頭，問問大家如何在糧尾的時候，用最少的錢填飽自己的肚子！ 想知有何別出心裁的「窮食攻略」？快點看看影片偷偷師！

《開罐 Opener》街訪共20位年輕人，

一問大家「錢包輕輕」時會如何處理三餐，

沒想過大家對於省錢窮食都各有奇招！

快按影片看有甚麼意想不到的招式！

👇👇👇按影片開始修煉慳錢窮食大法👇👇👇

Janice表示，自己會將食物Mix & Match，增加飽腹感。（吳嘉俊攝）

【第一式】大雜燴

受訪者Janice、Natalie都指，

將不同食物混搭進食，

可以提升飽腹感，

是糧尾窮食必修招式。

到底怎樣的配搭才能果腹又省錢？

看看她們倆怎樣說！

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JJ（左）指自己不用花一分錢就能吃飽！（吳嘉俊攝）

【第二式】超市放題

受訪者JJ自信地表示，

自己一元都不用花，

只要在超級市場逛個幾圈，

光靠免費試食就能填飽肚！

你可能會問「超市職員不會認得你嗎？」

JJ也有一套神奇方法逃過姨姨法眼，

想知？睇片啦！

Iris（右）表示自己糧尾時會吃薯條再喝水，務求達到最高飽腹感，有時更會飽到晚飯都吃不下，這樣可以省下兩餐呢！（莊堅毅攝）

【第三招】受水膨脹法

原來水也是糧尾果腹必備之物！

受訪者Iris指，

自己在窮的時候，

就會到快餐店單點薯條，

然後瘋狂灌水，

待薯條受水發脹，

就可以有強烈的飽腹感！

👇👇👇點擊圖片看【同場加映：糧尾點餐秘笈】👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

《開罐 Opener》米線地圖系列，

各間米線店逐樣評比，

即看哪間抵食指數最高！

【米線地圖🍜第1碗】上環生記三併鮮魚湯米線$57 足料魚味濃郁

【米線地圖🍜第2碗】土瓜灣譽麵坊 必試$34南乳雞球脆而不膩

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