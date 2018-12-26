【糧尾攻略】朱古力撈麵、薯條加水　90後N種食飯慳錢奇招

薪水就像月經，每個月來一次，一個星期後就消失。
但就算到了拮据的糧尾，飯還是要吃啊！《Opener》這次就走上街頭，問問大家如何在糧尾的時候，用最少的錢填飽自己的肚子！
想知有何別出心裁的「窮食攻略」？快點看看影片偷偷師！
《開罐 Opener》街訪共20位年輕人，
一問大家「錢包輕輕」時會如何處理三餐，
沒想過大家對於省錢窮食都各有奇招！
快按影片看有甚麼意想不到的招式！
👇👇👇按影片開始修煉慳錢窮食大法👇👇👇
Janice表示，自己會將食物Mix & Match，增加飽腹感。（吳嘉俊攝）
【第一式】大雜燴
受訪者Janice、Natalie都指，
將不同食物混搭進食，
可以提升飽腹感，
是糧尾窮食必修招式。
到底怎樣的配搭才能果腹又省錢？
看看她們倆怎樣說！
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JJ（左）指自己不用花一分錢就能吃飽！（吳嘉俊攝）
【第二式】超市放題
受訪者JJ自信地表示，
自己一元都不用花，
只要在超級市場逛個幾圈，
光靠免費試食就能填飽肚！
你可能會問「超市職員不會認得你嗎？」
JJ也有一套神奇方法逃過姨姨法眼，
想知？睇片啦！
Iris（右）表示自己糧尾時會吃薯條再喝水，務求達到最高飽腹感，有時更會飽到晚飯都吃不下，這樣可以省下兩餐呢！（莊堅毅攝）
【第三招】受水膨脹法
原來水也是糧尾果腹必備之物！
受訪者Iris指，
自己在窮的時候，
就會到快餐店單點薯條，
然後瘋狂灌水，
待薯條受水發脹，
就可以有強烈的飽腹感！
👇👇👇點擊圖片看【同場加映：糧尾點餐秘笈】👇👇👇
《開罐 Opener》米線地圖系列，
各間米線店逐樣評比，
即看哪間抵食指數最高！
【米線地圖🍜第1碗】上環生記三併鮮魚湯米線$57 足料魚味濃郁
【米線地圖🍜第2碗】土瓜灣譽麵坊 必試$34南乳雞球脆而不膩
【米線地圖🍜第3碗】尖沙咀星林居$37兩餸米線 必點多汁無渣蘿蔔
【米線地圖🍜第4碗】川粵米線大王 $37抵食口水雞米線 麻香撲鼻
【米線地圖🍜第5碗】屯門雲川燒$44兩餸米線 燒豬頸肉入味嫩滑
【米線地圖🍜第6碗】學生恩物！紅磡新川美食 必吃$38秘製撈米線
【米線地圖🍜第7碗】觀塘華嫂$48喇沙湯底米線 豬扒大過你塊面！
【米線地圖🍜第8碗】黃埔嚐在心 養生之選 藥膳牛肉米線僅售$41
【米線地圖🍜第9碗】佐敦羊肉湯米線$48清淡抵食 豬油渣有驚喜！
【米線地圖🍜第10碗】理大學生必去景霖米線 $37抵食大份下午茶
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