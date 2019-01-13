【學生必用】仲用Google PPT？5個網上簡報網　3D動畫都做到

作為大學生，每次present的時候都要準備一個完善的powerpoint匯報，但很多時候用來用去都是Google Powerpoint及Microsoft Powerpoint，以下5個網上簡報網站，定能令你的簡報由沉悶變得跳脫。

1. 【Prezi】

Prezi是一個比較廣為人知的網上簡報網站，

它最特別的地方就是轉頁方式：

平時的powerpoint的轉頁選擇都比較少，

但prezi就可以將沉悶的轉頁變成動畫一樣，

旋轉、畫面跳出跳入也可。

+ 3 + 2

2.【Canva】

Canva的最大優點就是「容易上手」，

即使你是設計小白，

都能設計到很完美的圖表。

它的設計只需三步，

分別是：上傳、擺位、下載即可。

它有不同的常見版型可供選擇，

亦有不同的文字、分割模板及圖案素材等。

不用再煩惱powerpoint的版面千篇一律了！

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3.【Emaze】

Powerpoint都可以做到3D？

Emaze最特別的地方就是

它可以做到3D的簡報，

只需載入自己資料及圖片

再選擇適合的版面設計，

就可以輕鬆做到的動畫及簡報。

而且它也有多種語言可供選擇，

包括繁體中文，

使用時就不用擔心語言的問題！

4.【Powtoon】

如果你是動畫新手，

又想在簡報用到這個功能。

Powtoon這個網站可以令你在製作到簡單的動畫片段，

加入到簡報裡，

令你的present變得更生動。

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5.【Adobe Voice】

想用說故事的形式去進行匯報，

Adobe Voice就正正可以讓你做到「有聲簡報」。

你可以因應每一張簡報不同的氣氛，

去加入不同氣氛的聲音及音樂，

令它成為一個獨一無二的「有聲書」。