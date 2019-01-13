【學生必用】仲用Google PPT？5個網上簡報網　3D動畫都做到

撰文：劉韻瑩
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作為大學生，每次present的時候都要準備一個完善的powerpoint匯報，但很多時候用來用去都是Google Powerpoint及Microsoft Powerpoint，以下5個網上簡報網站，定能令你的簡報由沉悶變得跳脫。
1. 【Prezi】
Prezi是一個比較廣為人知的網上簡報網站，
它最特別的地方就是轉頁方式：
平時的powerpoint的轉頁選擇都比較少，
但prezi就可以將沉悶的轉頁變成動畫一樣，
旋轉、畫面跳出跳入也可。
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2.【Canva】
Canva的最大優點就是「容易上手」，
即使你是設計小白，
都能設計到很完美的圖表。
它的設計只需三步，
分別是：上傳、擺位、下載即可。
它有不同的常見版型可供選擇，
亦有不同的文字、分割模板及圖案素材等。
不用再煩惱powerpoint的版面千篇一律了！
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3.【Emaze】
Powerpoint都可以做到3D？
Emaze最特別的地方就是
它可以做到3D的簡報，
只需載入自己資料及圖片
再選擇適合的版面設計，
就可以輕鬆做到的動畫及簡報。
而且它也有多種語言可供選擇，
包括繁體中文，
使用時就不用擔心語言的問題！
4.【Powtoon】
如果你是動畫新手，
又想在簡報用到這個功能。
Powtoon這個網站可以令你在製作到簡單的動畫片段，
加入到簡報裡，
令你的present變得更生動。
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5.【Adobe Voice】
想用說故事的形式去進行匯報，
Adobe Voice就正正可以讓你做到「有聲簡報」。
你可以因應每一張簡報不同的氣氛，
去加入不同氣氛的聲音及音樂，
令它成為一個獨一無二的「有聲書」。