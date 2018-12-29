【米線地圖🍜第15碗】素食者福音！觀塘滕王閣$52三餸砂鍋米線

坊間米線湯底多以肉熬製，素食者的選擇不多。《開罐 Opener》米線地圖第15集，Ruby就請來素食者Janice，帶大家去試素食者都可以吃的米線！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇觀塘滕王閣食評短片 👇👇👇

總評：★★★☆☆

雖然主打素食者也可吃的米線，但這裡一樣提供肉食，滿足各人所需。這次我們點的猴頭菇丸、齋鴨腎、腐皮捲麻酸辣砂鍋米線，湯底夠酸夠辣，比我想像中的「素食」要濃得多！面頭放上素肉碎，外表和平常米線沒甚麼分別。猴頭菇丸外表酷似貢丸，吃起來又和貢丸有何分別？去片看看吧！

平時食譚仔只可以食竹笙生菜，呢間就多好多選擇！ 素食者 Janice

這裡的素餃是100%自家製，連餃子皮都是自己搓的！（吳嘉俊攝）

+ 6 + 5 + 4

抵食指數：★★★☆☆

砂鍋淨米線售30元，配料逐樣再加7至10元不等，我就覺得相比起其他米線店價錢略貴。

配料多元化：★★★★★

可選配料達32款，選擇算是很多！而且在多元性來說，既有素食又有肉食，更有齋鴨腎、炸麵筋等少見配料，十分多元化呢！

環境舒適度：★★★☆☆

滕王閣位於工廈之內，舖位不大，以摺檯摺凳為主。進餐環境寧靜，令人感覺舒適，惟冷氣不夠充足，吃辣時容易汗流浹背。

獨食指數：★★☆☆☆

這裡桌子較少，正正方方的桌子不甚適合搭檯。不過餐廳位於工廈，人流不算多，一個人來入座都不算困難。馳名素餃子一份十二隻，獨食人士真的很難一個人試到呢。

小心中伏位： 一小伏💀 💀

💀 這裡的米線用上淺砂鍋，湯量較少，吃到一半已被吸光，變成炒米線了呢，所以要快快吃！

【食飽有下場】 不少工作坊都選址觀塘工廈內，我特意為大家精選幾個經《Opener》記者實試的工作坊，不管是情侶、閨蜜，或是獨自一人，都能從工作坊中得到樂趣，大家吃過米線之後就去大顯身手吧！

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滕王閣（觀塘分店）

地址：觀塘道436號觀塘工業中心第四期10樓B室

電話：5427 7888

營業時間：11:00－20:00

滕王閣（長沙灣分店）

地址：長沙灣東京街56－58號地舖

電話：5427 7888

營業時間：19:00－00:00

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