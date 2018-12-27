盤點11名將在2019年退伍的Oppa　金秀賢、李敏鎬　還有誰？

等了又等，「他們」終於都退伍了！2019年將會有多名靚仔oppa回歸，除了萬眾期待的金秀賢、李敏鎬，還有哪幾位呢？

周元

【1】周元



率先出來的是周元，

預計將在2月15日退所。

他曾經演出多部人氣劇集，

例如《Good Doctor》、

《龍八夷》等。

他的軍隊生活也十分精彩，

在基礎軍士訓練所曾獲得第一名，

在江原道的「白骨部隊」擔任助教，

是軍隊中的模範生。

周元（《龍八夷》劇照）

【2】任時完



去年7月入伍的任時完，

於陸軍25使團新兵教育隊中

擔任助教一職，

預計將在4月10日退伍。

本來是偶像團體「帝國之子」出身的他，

近年來在影視方面亦有

相當出色的表現，

最為人熟悉，

應該就是《未生》吧！

任時完（newsen圖片）

【3】李敏鎬



李敏鎬過去曾經遇上交通意外

而導致腿部有傷，

所以正在首爾江南區的社會福利部

擔任社會服務要員，

預計將在5月11日退所。

大眾也十分期待，

因為《花樣男子》、

《城市獵人》、

《繼承者們》、

《藍色大海的傳說》等劇

而成為超級韓流巨星的他，

退伍後會以甚麼作品回歸。

李敏鎬（ohmystar、innsifree圖片）

【4】池昌旭



和周元一樣

隸屬於白骨部隊的池昌旭，

預計將在5月13日退伍。

最近與姜河那、聖圭等人

共同出演軍隊的音樂劇

《新興武官學校》，

有著精彩的軍隊生活。

他曾經拍攝多套動作類別劇集，

例如《Healer》、《The K2》等，

令人十分期待他在當兵後，

第一套作品會否都是和動作戲有關。

池昌旭（《The K2》劇照）

【5】圭賢



人氣男團Super Junior的「忙內」圭賢，

預計將會在5月尾退伍！

作為隊內最後一名當兵的成員，

圭賢的退伍亦代表著

Super Junior全員回歸，

相信各位ELF（SJ粉絲名）

已經十分期待了！

除此以外，

曾經參與《新西遊記》的他，

終於可以再回歸大隊，

和各位成員一起再創笑彈了！

圭賢

【6】姜河那



去年9月入伍的姜河那，

隸屬啟龍大勤務支援團陸軍憲兵部，

預計將在明年6月退伍。

雖然還沒有甚麼很鮮明的代表作，

但他在《繼承者們》、

《步步驚心：麗》等劇集

也有出色的表現，

入伍前與朴敘俊合拍電影《青年警察》，

留下了深刻印象。

姜河那

【7】玉澤演



雖然因為曾經接受過脊椎手術，

可以不以現役身分當兵，

但澤演沒有選擇「捷徑」，

堅持以現役身分入伍，

現時隸屬陸軍第9使團，

預計將在明年6月3日退伍。

出身偶像團體2PM的他，

近年來多專注影視的發展，

雖然已宣佈不與JYP續約，

但他表示不會退出2PM。

玉澤演

【8】金秀賢



萬人迷金秀賢預計將在

明年7月22日退伍！

憑著《擁抱太陽的月亮》、

《來自星星的你》、

《盜賊們》等作品

而晉升「國民男神」。

相信世界各地的粉絲也

十分期待「都敏俊ssi」的回歸作

會否再造成傳奇！

金秀賢

【9、10、11】BIGBANG GD、太陽、大成



BIGBANG的GD、太陽和大成

分別於去年2月及3月入伍，

預計他們3位將在10月至11月退伍了！

不過想等齊5子合體，

可能再要等多一、兩年，

因為勝利目前尚未入伍，

預計將會在今年內入伍！

大成、勝利、太陽（左至右）

更多【今日韓國】文章：

►Netflix首部韓劇1月播 朱智勛演古裝《屍殺列車》3大原因你必睇

►【有片為證】朴寶劍李敏鎬御用美容師教你瘦面大法 做完即變V面

►12個香港取景的韓國MV MAMAMOO《風花》網民力讚「有港味」

►宋慧喬、徐玄振上榜 盤點韓國5大收視保證女星