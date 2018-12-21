【聖誕禮物攻防戰】女生點暗示？男生點送禮？秘技大公開！

聖誕節該買甚麼禮物，應長期位列世紀難題第一名。但原來答案一直在身邊，只是大家對身邊人的暗示不以為然。《開罐Opener》記者走訪各路聖誕禮物選購熱點，解構男女暗示身邊人送禮招數。不想破費應如何婉拒？買甚麼禮物最「隱陣」？《落街開訪》結合大眾智慧，教大家識破騙徒的花言巧語。

開instagram = 一定要買

為了收到自己最喜愛的禮物，

女生們總會用盡方法去暗示，

例如刻意在男友面前打開ig，

講句「呢個都幾靚喎」，

男友「識做」，就會「落搭」。

Sammi表示，曾刻意在男友面前打開instagram， 並指著說「呢個都幾靚喎」。男友通常就能成功「落搭」（植加佑攝）

買錯比唔買更衰？

「女人心海底針」，

節日、紀念日不送禮物

男友肯定被判「有罪」。

但比起遺忘，

男友買錯、送錯禮，

更是萬萬不可饒恕。

有受訪的男生就指，

送給女生的禮物，

最安全是適合和實用的，

「你送高達個啲簡直係花式自殺」。

Lotus認為送給女生的禮物， 最緊要因素就是適合和實用的， 「你買高達個啲簡直係花式自殺」。（植加佑攝）

Hand Cream：穩陣之選

又到聖誕，講到送禮安全指數，

很多人都選擇「hand cream」。

對男生而言，

比起一些名牌護膚或化妝品，

hand cream是女生

都會用到的物品，

好難會敏感。

更有女生指

如果男生送hand cream，

會大大加分。

因為證明他們會

察覺到女生的日常需要，

「會take care你」。

Wally (左) 認為，送女生Hand Cream最為穩妥。（植加佑攝）

禮物不代表全部

最後都要老土講句，

送禮講求心意，

不一定只是聖誕才送的，

更沒有標準禮物，

最重要是能夠傳情達意。

睇片啦！