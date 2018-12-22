【有片】為走紅拍19禁MV　Stellar佳英剖白「覺得對不起父母」

作為kpop史上最煽情組合之一的Stellar，因脫成名，2014年開始發布多首「19禁」的MV和歌曲。不過組合現時已經解散，回想起當年的事，作為成員之一的佳英分享當中感受，並表示再選的話，一定不會走那條路。

自從2014年發布《Marionette》得到廣泛迴響後，Stellar便走上「賣肉不歸路」。（《Marionette》截圖）

自小夢想為當演員



脫下性感的衣服後，

金佳英現時為一間咖啡廳的老闆，

同時亦是一名演員。

她從小學到大學

也是舞蹈系出身，

如果跳不好的話

會感到有壓力，

但演戲時卻感到很悸動，

所以便對演戲產生了興趣，

繼而進了公司。

不過公司叫她亦試一下

唱歌和跳舞，

最後她便成為了Stellar的一份子。

佳英的夢想其實是當演員，而不是偶像。（insight片段截圖）

出道初期走可愛路線但不成功



Stellar於2011年出道，

出道初期走可愛、趣怪的路線，

而且因為是「神話Eric打造的女團」，

當時的確能抓住大眾的關心。

不過後來Eric離開了前公司，

Stellar的名氣亦因而漸漸消失。

雖然發了3張專輯，

但也沒有甚麼顯著的成績，

公司也漸漸陷入困境。

出道初期走可愛路線但不成功（《Rocket Girl》截圖）

一脫成名



經過了3至4年無名期，

她們在14年憑著《Marionette》

一脫成名，

全因為MV裡面含多個暴露、

還有令人有「性幻想」鏡頭所致。

MV一推出，

已經引起熱烈討論。

其中一幕為成員「漏牛奶」的場面。

佳英表示，

當時劇本沒有表示甚麼，

「那位朋友也沒想太多，

只是按著導演要求來拍攝。

但MV播出後，

不少人留言表示充滿性幻想，

令那位朋友以後不再喝白色的奶。」

《Marionette》截圖

公司利用她們的天真



自從「一脫成名」後，

公司乘勝追擊，

繼續推出破格19禁MV《Vibrato》。

單是歌名已經充滿遐想，

MV同樣是包含各種性暗示。

佳英表示，

拍攝MV當天，

公司突然叫她們試穿性感的衣服，

但她們都認為穿了絕對不能跳舞，

反被對方指責不願嘗試。

於是她們便穿著拍了幾張相片，

拍完之後紛紛表示：

「不是太過份了嗎？」

原本以為對方會就此算數，

誰知對方最後竟然就用了

那幾張相當宣傳照。

《Vibrato》宣傳照

因害怕不敢反抗



佳英表示，

當時自己的年紀還小，

如果想違抗公司的命令，

說不想做、不想拍的話，

會被對方恐嚇：

「你不想想你和公司簽的合約？」

因為公司是甲方，

她們是乙方，

不聽從命令的話，

就要拿出一大筆毀約金來，

「光是想像也覺得害怕」。

在舞台上的佳英（sports josun圖片）

大眾對她們的誤會很深



父母看到佳英這樣，

當然也十分傷心，

而佳英也覺得很對不起他們。

除了因為拍了這些

不該拍的東西外，

別人對她們的誤會

也令父母感到痛心。

「如果我們跟別人說

『我們都沒抽煙』，

別人都會覺得很意外；

很多人都覺得

我們十分享受過程，

以為我們私底下都是

這樣放蕩的。

因為這些活動，

我原來在大眾眼中

就變成了這樣的人。」

Stellar

不會再當偶像



最後，

佳英表示，

再有機會的話，

也不會再當偶像了。

現在就算沒有甚麼華麗的東西，

但感覺現在才是

「真正的我在活著」。

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