重溫10個歌謠大戰經典合作舞台　2012年曾推出4個限定組合

在未有得看今年的歌謠大戰之前，一起重溫10個在歷年歌謠大戰中經典的合作舞台吧！還記得2012年曾經推出4個限定組合嗎？

還記得Key跳女團舞嗎？

【1】2009年－男團cover女團舞



以前的歌謠大戰總比現在的精彩，

因為有很多不同的合作舞台。

好像這一場表演，

集合了多個人氣男團cover女團歌，

2PM、2AM、HIGHLIGHT、

MBLAQ、SHINee、SJ等，

大跳BEG、4minute、少女時代等歌。

這種跨團體的合作舞台，

似乎已經成為昔日的光景了。

【2】2009年－2PM X 少女時代



2PM和少女時代都是當時

超紅的男子和女子組合。

這種「破天荒」的合作，

現在亦應該不會再看見了。

澤演和潤娥更加是不少粉絲

心目中的王子和公主CP。

這個表演十分精彩，

就像上演了一套音樂劇一樣。

【3】2011年－SM家族總動員組樂團



SM娛樂一向都是人才濟濟的公司，

在11年的歌謠大戰更加「大曬冷」，

全公司總動員合作組成樂團和舞團。

一開場由Henry獨奏小提琴，

之後有始源、徐賢、厲旭、

圭賢、Tiffany等人表演樂器。

當時還未出式出道的EXO亦有亮相，

最後由大前輩東方神起

帶領所有人一起大合唱，

為整個表演畫上完美的句號。

【4】2011年－亞當夫婦同框跳Trouble Maker



亞當夫婦是指在《我們結婚了》

趙權和佳仁組成的假想夫婦，

他們是其中一組最受歡迎的我結CP。

雖然於11年年初下車，

但在年尾的舞台上

竟然再看到兩人合作，

大跳Trouble Maker的熱舞。

不少亞當的粉絲也感到非常激動！

【5】2012年－Color of Kpop限定組合



12年SBS歌謠大戰曾推出限定團體，

分別有紅、白、藍、黑4個代表顏色。

由4minute、Sistar、Infinite、

HIGHLIGHT、MBLAQ等團隊組成。

每組的主題也不同，

例如以下這一隊「Dynamic Black」，

主打強勁表演，

由各隊的跳舞代表

例如起光、Hoya、李准等組成，

不少粉絲希望他們變成正規組合。

Mystic White、Dazzling Red、Dramatic Blue、Dynamic Black（網上圖片）

【6】2013年－Girl's Day X Apink



Girl’s Day和Apink都是

當年人氣的女子組合，

在軍隊裡面不是喜歡GsD就是Apink。

她們分別憑著《期待吧》和

《NoNoNo》人氣急升。

在年尾的舞台上，

竟然看到兩隊互跳對方的hit曲，

令粉絲也感到十分驚喜。

不過不少人亦感慨昔日光輝不再。

【7】2013年－李孝利X CL



李孝利是韓國的性感女神始祖，

很會掌握表演的氣氛。

而當年剛solo出道的CL亦勢均力敵，

碰巧二人的歌曲都是和壞女孩有關，

特此帶來一個十分精彩的合作舞台。

不過自從李孝利結婚後，

便減少了幕前工作；

CL亦較專注歐美那邊的發展，

她們能同台演出的機會極微。

【8】2014年－女團忙內《成人式》



「忙內」即是隊內年紀最小的成員，

忙內感覺都會比較少機會單獨亮相。

這3位分別來自Apink、Red Velvet

和AOA的忙內，

平時都有著可愛、年輕的感覺，

但此舞台正正展示了她們

成熟的一面。

雖然她們是隊內最小，

但其實亦已經長大成人。

【9】2016年－大勢女團cover少女時代



16年有GFriend、I.O.I、Twice、

Red Velvet等大勢女團合作，

跳出前輩少女時代的出道曲

《再次重逢的世界》。

這種跨團體的合作舞台，

近年已經少之有少。

不少網民大讚她們的表現，

雖然一起練習的時間應該不多，

但仍然可以跳出刀群舞，

實屬難得。

【10】2017年－Wanna One X 水晶男孩



Sechskies水晶男孩可說是

Kpop始祖之一。

00年突然解散令粉絲失望，

幸好16年再重組回歸。

當傳出新一代國民男團Wanna One

與他們將在歌謠大戰有合作舞台時，

已經引起了熱烈討論。

雙方的粉絲都十分期待這次的表演，

可說是「跨時代」的合作。

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