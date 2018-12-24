【喜茶登陸】買前必知5件事　長洲男朝早5點出沙田排頭位：值得！

喜茶是港人返深圳必喝之選，首間香港分店12月24日終於登陸沙田，早上吸引數百人排隊。 不過去排隊朝聖之前，有幾件事大家一定要知道，想「Act like a Heytea pro」，看下文！

阿Ray特意五點鐘從長洲出發到沙田，只為成為香港喜茶首位顧客！（莊堅毅攝）

喜茶終於登陸香港，

選址沙田新城市廣場一期，

未到10時開店時間，

現場已有過百人排隊，

開店時人龍越來越長，

一度超過300人排隊。

由於人數眾多，

每人只限買2杯飲品，

而首3天有買1送1優惠，

但每張單只送贈1杯飲品，

即每位客人只可買走3杯飲品。

《開罐Opener》記者直擊開幕一刻，

最早來到排頭位的阿Ray，

原來朝早5時從長洲出沙田，

想知他為何如此「神心」，

睇片啦！

👇👇👇開幕人龍有幾長？睇片啦！👇👇👇

喜茶香港價格頗高，

又要大排長龍，

去之前最好先了解以下貼士：

【1】招牌芝士茗茶可挑「芝士」或「輕芝士」

芝士茗茶系列奶蓋綿密鹹香，怕Heavy的人還可以點輕芝士。

跟內地分店一樣，

喜茶的芝士奶蓋

有芝士及輕芝士可以挑選，

原創芝士奶蓋鹹香厚實，

啖啖滿足！

而輕芝士則口感較清爽，

而且標榜低脂，

讓每個人都可以喝上奶蓋！

【2】「四季春」、「綠妍」到底是甚麼？

喜茶的各種茶飲及配料，

都有一個特別的名稱，

以下為你整理了香港分店

各種名稱的意思，

排隊到櫃檯時就不用「口啞啞」！

👇👇按圖看名稱意思👇👇

【3】水果茶的茶底可更換

「滿杯水果家族」的茶底，

以綠茶為主，

可選綠妍或四季春，

怕會苦澀的人就記得提出挑選四季春了！

當季限定的「多肉葡萄」，

茶底亦可挑綠妍或烏龍，

十分貼心！

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【4】香港餐牌和內地餐牌的分別

香港分店限定的「冰火雞蛋仔」（$32），裡面夾上港式奶茶雪糕，十分具香港特色。（莊堅毅攝）

香港獨有的

限定甜品「冰火雞蛋仔」（$32），

以及「港式奶茶雪糕」（$19），

都是到香港分店朝聖必試的限定餐點。

價錢普遍比內地貴，

香港分店一杯飲品

由港幣28元至45元不等，

而內地分店則由人民幣17元至25元不等。

菜單上則大同小異，

香港分店菜單略比內地菜單少，

招牌茶底及滿杯水果基本上都齊全，

可惜的是沒有紅玉茶底及烤布蕾！

【5】隱藏式菜單香港分店叫唔叫得？

奧利奧波波茶（$28）及布蕾波波茶（$28）都用上隱藏菜單最熱門的配料「黑糖波波」。

喜茶官方曾經承認過幾種隱藏菜單，

而這些菜單在香港分店一樣可以點！

「芝士+Oreo餅乾+黑糖波波」

正是最受歡迎的點法！

大家亦可以試試Mix&Match，

用餐單上有的各種配料，

配搭出自己的專屬口味。

喜茶（沙田分店）

地址：新界沙田新城市廣場1期L4 408號

營業時間：10:00－22:00，12月24日、31日延長營業至凌晨01:00

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