【喜茶登陸】買前必知5件事　長洲男朝早5點出沙田排頭位：值得！

喜茶是港人返深圳必喝之選，首間香港分店12月24日終於登陸沙田，早上吸引數百人排隊。
不過去排隊朝聖之前，有幾件事大家一定要知道，想「Act like a Heytea pro」，看下文！
阿Ray特意五點鐘從長洲出發到沙田，只為成為香港喜茶首位顧客！（莊堅毅攝）
喜茶終於登陸香港，
選址沙田新城市廣場一期，
未到10時開店時間，
現場已有過百人排隊，
開店時人龍越來越長，
一度超過300人排隊。
由於人數眾多，
每人只限買2杯飲品，
而首3天有買1送1優惠，
但每張單只送贈1杯飲品，
即每位客人只可買走3杯飲品。
《開罐Opener》記者直擊開幕一刻，
最早來到排頭位的阿Ray，
原來朝早5時從長洲出沙田，
想知他為何如此「神心」，
睇片啦！
👇👇👇開幕人龍有幾長？睇片啦！👇👇👇
喜茶香港價格頗高，
又要大排長龍，
去之前最好先了解以下貼士：
【1】招牌芝士茗茶可挑「芝士」或「輕芝士」
芝士茗茶系列奶蓋綿密鹹香，怕Heavy的人還可以點輕芝士。
跟內地分店一樣，
喜茶的芝士奶蓋
有芝士及輕芝士可以挑選，
原創芝士奶蓋鹹香厚實，
啖啖滿足！
而輕芝士則口感較清爽，
而且標榜低脂，
讓每個人都可以喝上奶蓋！
【2】「四季春」、「綠妍」到底是甚麼？
喜茶的各種茶飲及配料，
都有一個特別的名稱，
以下為你整理了香港分店
各種名稱的意思，
排隊到櫃檯時就不用「口啞啞」！
👇👇按圖看名稱意思👇👇
【3】水果茶的茶底可更換
「滿杯水果家族」的茶底，
以綠茶為主，
可選綠妍或四季春，
怕會苦澀的人就記得提出挑選四季春了！
當季限定的「多肉葡萄」，
茶底亦可挑綠妍或烏龍，
十分貼心！
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【4】香港餐牌和內地餐牌的分別
香港分店限定的「冰火雞蛋仔」（$32），裡面夾上港式奶茶雪糕，十分具香港特色。（莊堅毅攝）
香港獨有的
限定甜品「冰火雞蛋仔」（$32），
以及「港式奶茶雪糕」（$19），
都是到香港分店朝聖必試的限定餐點。
價錢普遍比內地貴，
香港分店一杯飲品
由港幣28元至45元不等，
而內地分店則由人民幣17元至25元不等。
菜單上則大同小異，
香港分店菜單略比內地菜單少，
招牌茶底及滿杯水果基本上都齊全，
可惜的是沒有紅玉茶底及烤布蕾！
【5】隱藏式菜單香港分店叫唔叫得？
奧利奧波波茶（$28）及布蕾波波茶（$28）都用上隱藏菜單最熱門的配料「黑糖波波」。
喜茶官方曾經承認過幾種隱藏菜單，
而這些菜單在香港分店一樣可以點！
「芝士+Oreo餅乾+黑糖波波」
正是最受歡迎的點法！
大家亦可以試試Mix&Match，
用餐單上有的各種配料，
配搭出自己的專屬口味。
喜茶（沙田分店）
地址：新界沙田新城市廣場1期L4 408號
營業時間：10:00－22:00，12月24日、31日延長營業至凌晨01:00
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