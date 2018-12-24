香港去過一次就討厭？　台灣年輕網民力數5大中伏位

香港年輕人很喜歡到台灣旅行，可是在台灣的年輕朋友眼中，香港不是一個他們理想的旅行城市，而且有5大缺點！

有台灣網文早前在PTT發文討論，

分享哪個地方或城市「去了一次就討厭」，

結果香港的討論度超高，

《開罐》整理了香港的5大中伏位，

看看你有沒有同感。



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【原因一：食物超貴】

香港食物比台灣貴。（網絡圖片）

「香港的食物超貴der～」

台灣人覺香港物價太高，

特別是飲食方面，

而且性價比不高，

充其量只是高級版的台北。

【原因二：態度惡劣】

奧牛店員出名惡。（資料圖片）

「香港店員態度超差der～」

不少朋友指出，

香港店員一聽普通話就會變臉，

不過有網友解釋，

香港人其實比較怕招呼內地遊客，

只是很多時分不清兩地口音，

他們對台灣人其實非常友善的。

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【原因三：超多人】

香港冇咩多，人多～（資料圖片）

「香港每一個地方都超多人der～」

香港地少人多對我們來說是常識，

可是對於國外的朋友來說就未必了，

小小的地方有七百萬人，

跟汽車維修員隨身有扳手一樣，

人口密度高都非常合理的。

【原因四：節奏太快】

香港人的哲學之一：走得快好世界。（網上圖片）

「香港生活人節奏超快der～」

不論是行路還是電梯都比較快，

有時夾在人海當中，

行路的速度真的身不由己，

更令他們吃不消的是交通燈，

嘟嘟聲就好像在催促他們，

「行快啲啦！」

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【原因五：壓迫感重】

本來想放鬆，結果到了香港變得更緊張。（網上圖片）

「香港大廈超高，壓迫感超重der～」

這也是土地問題的錯，

對於一心來香港放鬆的朋友，

誰不知比原來的地方更壓迫感，

失望是在所難免的了。

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其實香港也有很多有趣的地方，

例如離島、郊外，

亦有不少朋友來香港行山，

大窕不妨多多注意～～