香港去過一次就討厭？　台灣年輕網民力數5大中伏位

香港年輕人很喜歡到台灣旅行，可是在台灣的年輕朋友眼中，香港不是一個他們理想的旅行城市，而且有5大缺點！
有台灣網文早前在PTT發文討論，
分享哪個地方或城市「去了一次就討厭」，
結果香港的討論度超高，
《開罐》整理了香港的5大中伏位，
看看你有沒有同感。
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【原因一：食物超貴】
香港食物比台灣貴。（網絡圖片）
「香港的食物超貴der～」
台灣人覺香港物價太高，
特別是飲食方面，
而且性價比不高，
充其量只是高級版的台北。
【原因二：態度惡劣】
奧牛店員出名惡。（資料圖片）
「香港店員態度超差der～」
不少朋友指出，
香港店員一聽普通話就會變臉，
不過有網友解釋，
香港人其實比較怕招呼內地遊客，
只是很多時分不清兩地口音，
他們對台灣人其實非常友善的。
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【原因三：超多人】
香港冇咩多，人多～（資料圖片）
「香港每一個地方都超多人der～」
香港地少人多對我們來說是常識，
可是對於國外的朋友來說就未必了，
小小的地方有七百萬人，
跟汽車維修員隨身有扳手一樣，
人口密度高都非常合理的。
【原因四：節奏太快】
香港人的哲學之一：走得快好世界。（網上圖片）
「香港生活人節奏超快der～」
不論是行路還是電梯都比較快，
有時夾在人海當中，
行路的速度真的身不由己，
更令他們吃不消的是交通燈，
嘟嘟聲就好像在催促他們，
「行快啲啦！」
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【原因五：壓迫感重】
本來想放鬆，結果到了香港變得更緊張。（網上圖片）
「香港大廈超高，壓迫感超重der～」
這也是土地問題的錯，
對於一心來香港放鬆的朋友，
誰不知比原來的地方更壓迫感，
失望是在所難免的了。
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其實香港也有很多有趣的地方，
例如離島、郊外，
亦有不少朋友來香港行山，
大窕不妨多多注意～～