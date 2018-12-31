【手機大掃除】校園刪App挑戰！大學生們不能失去的App竟是‧‧‧

你的手機裏有多少個安裝完卻近乎沒有用過的應用程式？有些App你可以不假思索地刪除，但有些App卻是絕對不能失去。想知道大家的手機暗藏甚麼秘密，觀看以下影片吧！

最常用App：WhatsApp、Instagram、Snapchat

目前為止最多人使用的依然是

通訊社交類的程式，

像是WhatsApp、instagram、Snapchat。

女生與男生之間

最大的分別在於

女孩子有更多修圖、拍照app，

而男生幾乎沒有安裝這類工具，

取而代之的是清一色遊戲程式。

Valerie是PND的忠實玩家！（莊堅毅攝）

PND高手在民間

不過凡事也有例外，

理大學生Valerie

看上去與一般女生無異，

卻意外是熱門遊戲

Puzzle and Dragon的忠實玩家！

中學時在同學的介紹下，

至今已有4、5年的轉珠經驗，

實在令人相當意外！

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Octavia覺得愛美的女生一定擁有數個修圖App。（莊堅毅攝）

修圖App是水也是空氣

另一名女生Octavia

則是美顏App的專家，

手機安裝了大約5至6個美顏App。

「美圖秀秀如水和空氣般重要，

不可以失去！」

跟一大伙人合照時，

站在旁邊的人會稍為變形，

所以要用修圖app「執一執」。

她強調，

不會過份使用美顏效果，

不過絕對不會上傳未修過的照片。

Alvin表示以後一定會定期清理手機，免得日後做街訪時被發現手機中的秘密。（莊堅毅攝）

Tumblr暗藏男生秘密

男生方面，

除了上面提到的遊戲程式，

小編意外地發現幾位男生

不約而同地安裝了

一個名叫「Tumblr」的程式。

雖然口說在鏡頭前

打開也沒有所謂，

反正只有風景相云云，

打開後中卻快速

「碌」過首頁的照片。

自稱許久沒有開過

這個App的Andy

在小編們面前展示搜尋紀錄後

尷尬地說：「死喇！」，

然後迅速退出程序。

看來收藏了相當多的秘密呢。

即使抽中「4」，刪除4個App也不容易。（莊堅毅攝）

校園刪App挑戰

大家在突擊檢查後，

從小編準備的箱子裏抽出

寫有不同數字的乒乓球，

然後即場刪除相應數字的應用程式。

原以為大家會露出為難的表情，

想不到大部份人都顯得輕鬆雀躍。

有些抽中「9」的同學更是毫不猶豫地

刪除足足9個App！

既然有這麼多App可以輕易刪除，

為甚麼直到現在它們依然存在於大家的手機？

Andy一直想清理無用的App，今次機會來了飛雲！（莊堅毅攝）

一字記曰：懶

得到的回覆不外乎「懶」、

「沒有時間清理」、

「手機還有容量」等等。

而這個街訪正好成為

清理手機的契機！

大部份受訪者傾向刪除一些遊戲，

或者瀏覽優惠消息的商家程式，

幾乎不會刪掉通訊社交類的App。

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Hero認為WhatsApp可以代替Instagram關注朋友生活的功能。（吳嘉俊攝）

永遠不能刪除WhatsApp

每人心中都會有「永遠不能刪除」的應用程式，

幾乎所有受訪者都把票投給「WhatsApp」。

沒有WhatsApp儼如與世隔絕，

更重要的是裏面的對話一去不復返。

原來對大家而言，

WhatsApp不單單是通訊工具那麼簡單，

而是承載著家人、朋友的重要回憶。

情侶寶承載劉同學和女友的回憶，是不能失去的App之一。（吳嘉俊攝）

情侶寶紀錄初戀回憶

拍拖三年多的劉同學與女友

有使用情侶App的習慣，

所以他一定不會刪除「情侶寶」。

原因跟WhatsApp相差無幾，

裏面記錄了他跟女友的戀愛歷程，

還有未來想一起去的地方

和特別日子的合照，

所以對他意義重大。

翻舊照可以讓Peony回味以前的開心時光，所以不會刪除電話中的相簿。（吳嘉俊攝）

刪App=刪回憶

現代人的生活離不開手機和網路，

應用程式帶給我們不僅僅是

功能上的便利，

還有由它建立的關係和回憶。

一下按鈕使能夠輕鬆刪除程式，

但刪除了就意味著

某些重要回憶也一併抹去。