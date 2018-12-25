【喜茶登陸】點解要排隊？fans話「我有時間」、「2個鐘濕濕碎」

最後更新日期：
喜茶首間香港分店登陸沙田後，首日吸引數百人排隊，引起網民熱議。
不過，開店第二天依家有數以百計人士排隊，估計要3小時才可買到飲品。
喜茶排隊人潮有增無減，世人已經阻止唔到大家對喜茶的熱愛。（羅偉文攝）
喜茶登陸首日排隊排到天荒地老，
以為第二天人潮就會減退？
少年，你太年輕了！
今天聖誕佳節，
不少人來排喜茶當作聯誼活動，
記者九點半到場，
已有近200人排隊等開門！
想知首日咩情況？
睇返【喜茶登陸】買前必知5件事 長洲男朝早5點出沙田排頭位：值得！
路過的Colin（左）和James（右）都不禁講一句：「為杯茶排幾個鐘，On__！」（羅諾賢攝）
不少路人對沙田新城市廣場出現「人龍奇觀」，
都顯得十分驚訝，
有受訪者直指排隊的人太傻：
「為杯茶排幾個鐘真係On__！」
面對這種指控，
排隊人士又有甚麼反擊？
👇👇👇👇👇 睇片聽下佢哋點講！ 👇👇👇👇👇
對於網民指控花幾小時排隊買茶是白痴行為，受訪者雷先生反擊：「我就係有時間，你吹咩！」（羅諾賢攝）
更多文章：【芋圓覓食地圖】嚴選全港Top 7芋圓甜品店 煙韌控必睇！
因為有前車之鑑，
今日排首三位的Fans，
比開店時間早三小時
於早上七點鐘就到達現場排隊！
不少人更帶齊裝備，
自備小椅子準備「長期抗戰」！
大家今天都做足準備！（羅諾賢攝）
更多文章：【米線地圖】實試理大紅磡6間好味又抵食米線！哪間有學生優惠？
喜茶表示，
首日最暢銷的產品是以下幾杯！
如果是初嚐喜茶的朋友，
可以參考參考，以免中伏！
👇👇按圖睇首日銷量TOP3產品👇👇
喜茶（沙田分店）
地址：新界沙田新城市廣場1期L4 408號
營業時間：10:00－22:00（12月31日延長營業至凌晨01:00）