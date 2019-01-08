放榜後台灣升學　由失落到追夢成功　90後女作家不朽：別看輕自己

「12歲的時候，就寫上我的志願是一位作家。」 不朽，Taylor，是個95年的女生，年輕，很清楚自己所熱愛的，一直向着目標往前，沒有刻意，一切順其自然。「寫作時沒有想過要上榜，有人看我會開心，但沒有人看，就當實現里程碑。」 這是一位「誤入」誠品10大暢銷榜作家的心聲。 （小標題節錄自不朽的IG文字作品）

（植加佑攝）

「我們要有最偉大的夢想，

哪怕是站在最遙遠的路上。」

自小喜愛閱讀，

父母從不吝嗇買書給她，

浸淫在書海，

不朽12歲時，

就在作文紙上寫下

「我的志願是一位作家。」

連自己都沒有想到11年後，

這一紙夢想成了真實。

（程思詠攝）

作家，

一直以來只是不朽的一個夢，

高高掛在天邊，

向着它奔走，

沒有想過要得到它，

當初開設Instagram寫字，

不是要當KOL，

只是始於對文字的狂熱，

誤打誤撞累積了人氣，

被台灣出版商相中，

就這樣出了第一本書

《和自己和好如初》。

作家夢，

由遙不可及

到親手接下自己的心血，

所以上榜一事，

已超出所想，

到上了新聞一刻才得悉。

（植加佑攝）

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「美好的事物留給願意相信的人。」

追夢成功，

朋友們都投以羨慕的眼神，

追夢成功的捷徑是甚麼？

不朽認為是堅持，

雖然有句話叫

「機會留給有準備的人」，

但準備好卻半途放棄，

再多的機會都不屬於你。

身邊的朋友有夢卻沒有追，

很多時候都是

初時的挫折令他們放棄。

初時沒有成就都不要緊，因為所有人都是這樣開始的。 90後香港作家 不朽

（受訪者Instagram）

堅持過後，

等待你的就是雲後曙光。

Instagram不知不覺

已有一定數量的粉絲，

不朽收到出版商的邀請，

希望不朽以網絡年輕作家，

帶動更多年輕讀者，

最新一部作品

《想把餘生的溫柔都給你》

連熱銷榜都上了，

的確成功吸引很多讀者。

「有讀者傳訊息來，

說自己本來不看書，

但在Instagram看過我的文字後，

知道我出了書，

於是買下人生第一本書。」



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喜愛文字的人，

莫過於希望用文字

帶給別人感動，

能改變將閱讀當成苦差的人，

這滿足感超越了

所有數字上的成功。

（程思詠攝）

「我們都正在用自己的步伐往未來前進，

請別小看自己。」

香港女生隻身到台北讀書，

放榜時就好像世界與她為敵，

為什麼會考不上香港的大學？

為什麼是我要到台灣讀書？

現在回頭看，

所有事皆有他的伏筆。

攝於台北誠品敦南店（程思詠攝）

台灣文藝氣息重，

走入書店，

每個人都在認真看書，

留在香港這個商業城市，

不朽可能一直不會有出版機會。

「香港是一個快、

急促的城市，

所以很少見有人在香港

停下來做一些文藝活動。」

除了文化上，

連性格都大有不同。

台灣朋友得悉她出書的事

：「你好厲害喲~」

香港朋友仍覺得她厲害，

不過下一句就接上

：「你賺到錢嗎？

搵唔搵到食？一年賺多少？」

不叫做富足，但我滿足。 90後香港作家 不朽

（受訪者Instagram）

台灣同學熱衷自己喜歡的事，

物質不會放在第一位，

但香港呢？

大家都用錢來衡量，

畢業前後都是

想着考政府工、做老師，

因為人工高、福利好，

這樣就放棄當初自己相信的美好。



「趁我們年輕，

還可以重新出發時，

要嘗試不同的事。」



用1年時間試過了，

失敗了，

都只是大一歲，

還可以再開始，

但窮盡一生精力

完成自己不期盼的事，

想到後悔，

就過了半輩子了。