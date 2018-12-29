日本可愛寵物機械人LOVOT仿如活物　識撒嬌、瞓覺要人氹

日本於人工智能開發領域一直都走得很前，最近Groove X公佈新智能機械人產品「LOVOT」，功能只有一個，就是為了「被愛」...

Groove X新研發智能機械人LOVOT。（網上圖片）

只會賣萌求關注的機械人



這款超可愛的機械人叫作LOVOT，寓意「LOVE + ROBOT」，於12月18日的發佈會正式面世。



開發公司Groove X社長 林要近日於節目《情熱大陸》登場，介紹LOVOT的開發過程，表示它不會做家務、不會說話，除了「被愛」之外，並沒任何作用，如同寵物般存在的機械人。



點擊圖片觀看開發過程

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近日亦於YouTube發佈LOVOT的宣傳影片，情感表達逼真程度彷如活物，有網民更表示若製成比卡超模樣就一定會買。



點擊影片觀看宣傳片

LOVOT真的十分可愛，居然會撒嬌、討摸摸、抱抱等等技能！不過它的售價並不便宜，預購價約35萬日圓（2.4萬港元），另外每月還要9980日圓（約695港元）月費，預計明年年尾發貨。有興趣的朋友可到這裡預訂。



到底LOVOT未來會否影響一眾寵物的地位呢？



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