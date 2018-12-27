去日本一定撞到香港人？8大野生捕獲港人熱點　黑門市場、心齋橋

昨日藝人曾志偉涉嫌酒駕，更與同樣到日本旅遊的刑事及保安處處長李志恒的車輛互撞。有網民笑言「去邊度都會撞到香港人」，事實上日本作為香港人的「第二個鄉下」，無論去到那一個角落都會遇到香港人。以下幾個地方，可能比香港更加多香港人，你又有沒有同感？
【黑門市場】 這個所謂大阪廚房，根本就是香港人廚房。一進去真的同香港街市沒有分別，當你想像一下，你在一個充滿日本氣色的地方品嘗魚生的時候，一抬頭看到對面的師奶在大叫：「兒子啊這裡有位」，我都係想走先…(getty)
【心齋橋】 可說是打卡必去熱點（公廁），除了可以打卡，行前一點可以去藥妝店購物， 行過一點又可以去道頓堀吃東西。一條龍稱心服務，簡直是最適合香港人，尤其是大家族。(getty)
【別府溫泉】 可能因為香港沒有溫泉，再加上生活壓力大，因此無論你去的是東京還是大阪還是其他地方。在香港人眼中，無論是一家大小，還是情侶閏密旅行，總之一去日本就要去浸溫泉。(getty)
【淺草雷門寺】 拿著神籤（おみくじ）打卡是常識吧！雷門寺被稱為一定要去的神社之一，當然受到世界各地的旅客歡迎。比起其他寺廟，由於它的地點比較近，所以很多港人都將它當成日本寺廟祈福的「初體驗」。(getty)
【沖繩水族館】 日本向來都是個一家大小去旅行的最佳選擇，而沖繩更是「入門級」的好地方。一去水族館時，一定會看到一大群小朋友在瘋狂奔跑，而家長們就會由街頭叫到街尾，「唔好亂跑啊」。(getty)
【鐮倉江之島】 鐮倉高校前站是近年情侶們打卡聖地，只因它是動畫《男兒當入樽》的經典場景。作為香港人當然要去朝聖一下，每當有列車，情侶們一定會衝上前，然後在ig打上一句萬年key：「世界の終わるまでは」，彷彿拍下了那張照片就等於一生一世。(getty)
【東京迪士尼】 主題樂園向來都是旅遊必去的景點，雖然香港也有自己的迪士尼，但人們總是覺得「隔離飯香」。可能香港迪士尼比較「壓抑」，女生們總是到了東京迪士尼才敢裝扮成不同的人物，更會聽到不同的聲音說著：「bb 幫我影返張先」、「呢張唔夠靚啊」。(圖片來源: wikipedia)
【清水寺】 這是個讓你由港女變一日「架妹」的地方，穿著和服人人也可成為日本妹。這些打卡活動，她們通常都會帶男朋友去。但不知為何穿的只有女仔，男朋友就像龍友一樣，跟著女朋友周圍走，有時看見都有少少尷尬。(getty)