去日本一定撞到香港人？8大野生捕獲港人熱點　黑門市場、心齋橋

昨日藝人曾志偉涉嫌酒駕，更與同樣到日本旅遊的刑事及保安處處長李志恒的車輛互撞。有網民笑言「去邊度都會撞到香港人」，事實上日本作為香港人的「第二個鄉下」，無論去到那一個角落都會遇到香港人。以下幾個地方，可能比香港更加多香港人，你又有沒有同感？