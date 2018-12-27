【玩出禍】日本直播囚禁藝人真人Show　大批國民湧至險暴動

日本節目根據觀眾即時投票結果，將搞笑藝人小黑囚禁於東京練馬豊島園，並開放讓市民探監，結果有大量國民蜂擁而至...

日本搞笑藝人小黑被節目監禁於豊島園。（Twitter@Rayford_Shama）

280萬觀眾投票處決



諧星小黑（クロちゃん）於節目《水曜日のダウンタウン》的戀愛真人Show「Monster House」單元中先後向兩位少女表白，被狠批花心賤男（有觀眾質疑是節目效果）。昨晚直播最終回後，讓觀眾即時投票應否懲罰花心的小黑。



點擊圖片觀看小黑表白片段

結果接近有280萬名觀眾投票，近9成半人投讚成票，即時將小黑收監於東京練馬區豊島園的特製鐵籠約23小時，並開放觀眾「探監」，更可以於旁邊櫃台購買食物餵小黑，吸引大量國民蜂擁而至...



點擊影片觀看節目及國民蜂擁片段

監禁活動被逼中止



由於到場人數超乎想像，場面幾近失控，更有人身體不適暈倒，亦一度癱瘓交通及對附近民居造成嚴重滋擾，警方出動控制場面，活動也被迫即時中止。

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