去過韓國一定明！5件香港人在韓國坐地鐵時會覺得匪夷所思的事

韓國的地鐵雖然看似和香港的沒甚麼大分別，但以下這5件事，相信坐過韓國地鐵的人都會覺得奇怪！

（網上圖片）

【1】勁多樓梯

無論是轉線還是出口，

韓國的地鐵站內

都是滿滿的樓梯！

在仁川地鐵2號線的

Incheon Gajwa站1號出口，

竟然有一條

高達7層樓的地獄樓梯。

（insight圖片）

【2】轉線或者落錯車要行勁遠

在香港坐地鐵，

如果要轉線的話，

大多數都是行幾步

走過對面月台就得。

不過在韓國並不如此，

落錯車或者轉線的時候，

根本上都要走一段路，

輕則就像大圍轉馬鐵線，

重則就是

比尖東轉至尖沙咀更遠！

（《奇怪的搭檔》劇照）

【3】明明好多位，一定要撞埋嚟

相信不少港人遇上這件事，

也會覺得十分無語吧！

韓國地鐵的車廂，

其實已經比香港的闊落，

但總有不少韓國的「阿豬媽」、

「ajassi」（大叔），

好像向著自己沖來，

明明中間有很多位置，

為甚麼非要和我

發生肢體碰撞？！

而且撞完還不會道歉！

（국제뉴스圖片）

【4】小販於車廂內擺賣

在韓國的地鐵，

偶爾會遇到有些大叔大嬸

推著手推車，

到每個車廂叫賣，

賣的都是一些

比較廉價的東西。

其實在韓國地鐵範圍內，

擺賣同樣是違法的。

（網上圖片）

【5】在車站範圍內也隨地吐痰

韓國人隨地吐痰

雖然不是甚麼新鮮事，

不過不少人

連在地鐵站的範圍內

都會隨地吐痰！

小編見過不少韓國人

在地鐵停站時，

一開門就吐痰在月台

與車廂的隙縫之中......