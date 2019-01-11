盤點8名大邱出身的美女韓星　Irene、宋慧喬還有誰？

大家可能對「大邱」這個城市比較陌生，其實它與首爾、釜山並列為韓國三大城市，近年來亦越來越多人前往旅遊。 這個地方有甚麼特別？可能就是它盛產美女！Irene、宋慧喬等美女都是大邱出身的呢！

Irene

【1】Irene



堪稱有「女偶像之中最美外貌」的Irene，

是Red Velvet的隊長，

現年27歲。

於大邱土生土長的她，

小時候已經因為長得美而無人不認識。

Irene

【2】宋慧喬



說到韓國的美女代表，

第一個想到的應該就是她。

她在學時期，

曾經在大邱參加過

《校服模特兒選拔大會》

並拿下大獎。

雖然現時已經37歲，

但依然保持著童顏。

宋慧喬

【3】Nancy



Momoland的Nancy是

一名韓美混血兒，

東西合壁的美貌成為了

她的特別之處。

她在大邱出生後，

曾經在美國生活了6年。

Nancy

【4】孫藝珍



憑著電影《假如愛有天意》、

《我腦海中的橡皮擦》

成為韓國清純代表的孫藝珍，

同樣都是大邱出身。

在大邱讀完高中後

便被星探看中，

繼而進了娛樂圈。

孫藝珍

【5】素珍



有「工學女神」之稱的素珍，

畢業於韓國嶺南大學機械工程專業系，

是一名美貌與智慧並重的美女。

不過現年已經32歲的她，

經常被粉絲和

Girl's Day成員稱為「姨母」，

因為她經常在節目上表現出

反差萌的魅力，

連《Cheer Up》的shy shy shy

和防彈的《Fake Love》也不知道是甚麼，

太可愛了！

素珍

【6】閔孝琳



閔孝琳同樣是在大邱土生土長的美女。

擁有像娃娃一樣的外貌的她，

其實是歌手出身，

再轉型成為演員。

去年2月跟Bigbang太陽結婚，

最近出席活動時「大了一個碼」，

因而傳出懷孕的傳聞。

閔孝琳

【7】Bona



宇宙少女的Bona，

有冷都女（冷漠

都市型女性）的外貌。

臉上沒表情的時候，

給人一種很冷漠的感覺，

但一張開口便是大邱方言，

散發著反差的魅力。

Bona

【8】文彩媛



同時散發著清純、可愛

魅力的文彩媛，

亦是大邱出身。

長得美，

而且非常愛撒嬌的她，

是很多韓國男生的理想型。

文彩媛

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