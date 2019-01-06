韓網瘋傳漫畫　諷刺黑粉摧毀女團前途　竟然真有其事？！

「黑粉」是指針對某個明星或某個團體，專說他們的壞話，挑撥離間他們與粉絲之間的關係，甚至無中生有的人，不少韓國女團都試過被黑粉攻擊。 最近在韓國網絡間，有一漫畫被熱烈討論，內容關於女團被黑粉摧毀前途。原來現實中，這種事情是真正存在？

Dal Shabet、T-ara，甚至少女時代都曾經被黑粉攻擊

出道後首個合作舞台與男團合作



最近韓網瘋傳的漫畫，

講述一女團出道後沒多久，

原本正值上升期，

在年尾的時候，

得到一個和人氣男團合作的機會，

她們非常落力表演，

原本以為能獲得掌聲，

誰知卻慢慢送上了大好前途......



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漫畫由真事改編



這篇漫畫描述的事，

其實是2011年出道的

Dal Shatbet所經歷事。

2011年年頭才出道的她們，

原本正值上升期，

在11年12月29日的歌謠大戰上，

與男團B1A4合作表演了

《Hollywood》一曲，

與他們大跳性感舞蹈。

事後Dalshabet和她們的粉絲

都接二連三被B1A4的粉絲攻擊，

而她們的發展亦一直走下坡......

當時和Dal shatbet和B1A4合作的舞台，引起B1A4粉絲的不滿。

以訛傳訛 謠言越來越誇張



不論Dalshabet和粉絲們如何解釋，

B1A4的粉絲亦沒有平息下來。

其中最嚴重的傳聞，

是說Dalshabet的粉絲強姦了B1A4的粉絲，

以及有27個人被Dalshabet的粉絲綁架，

以及Dalshabet成員涉及性買賣等。

這些傳聞不但傷害了Dalshabet的成員，

就連她們的粉絲亦不能幸免。

Dalshabet成員其後在新歌發佈會上落淚，表示當女團真的很難。

T-ara爆欺凌事件後被攻擊



除了Dalshabet之外，

T-ara亦曾經遭受黑粉的攻擊。

自從爆出欺凌事件之後，

T-ara幾乎每次出席活動

都被台下的觀眾喝倒采。

雖然公司已經還T-ara清白，

但大好前程亦已被摧毀......

影片1:21開始都是T-ara被黑粉攻擊的片段

除了喝倒采之外，

甚至有人大喊「T-ara滾！」、

「她們怎麼還出來！」等說話，

而且台下的粉絲都像約定了一樣，

在T-ara表演時把應援燈關掉。

2012年，T-ara被指集體排斥前成員柳花英，因而受到黑粉攻擊

少女時代表演出現「黑海」



少女時代出道初期，

曾經被指對前輩沒禮貌，

因而引起多家粉絲不滿，

繼而聯合起來「抵抗」少女時代。

在2008年的Dream concert，

東方神起、Super Junior、

SS501、Bigbang、Wonder Girls等

六家粉絲聯合起來，

於少女時代出場時都把大家的應援燈關掉，

雖然其他家的粉絲沒有事先約定，

但在現場亦有參與抵抗活動，

當時只有少時的粉絲亮起應援燈，

造成一大片「黑海」。

女團較容易被黑粉攻擊



每次有偶像被爆戀情的話，

雙方都有機會增加黑粉，

不過在這些情況下，

通常被罵的都是女方。

好像在16年曾經被公開戀情的

Zico和雪炫，

在消息傳出後，

雪炫的IG都被黑粉的留言灌注。

而Apink更多次收到「死亡威脅」，

她們更因這些恐嚇而被逼取消行程。

Apink

黑粉和私生飯一樣，

都是十分可怕的存在。

不過小編認為，

既然這麼不喜歡一個人，

那為甚麼還要去留意？

難道無中生有傷害他們，

真的能令自己開心嗎？

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