新年倒數的5個表現　暗示你已經初老　最後一個你遲早會中！

「早啲瞓算啦」，倒數雖然是年尾大事，不過人愈大愈不想出街，難道這就是初老？

所謂「愈大愈懶郁，寧願匿喺屋」，

年尾大事當然是倒數，

不過已經愈來愈不想外出，

不止是身體上的，

邋有心境上的初老，

最容易體會到初老就是在年尾倒數了，

如果係有以下5個表現的話，

可能已經踏入初老了！

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【一 怕人多】

有時人太多，甚麼都看不到...（網絡圖片）

以前覺得愈多人愈熱鬧，

現在人少少反而更好氣氛，

有人說害怕人群是幽閉恐懼症，

錯了，

其實是單純的怕人逼而已。

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【二 少喝酒】

以前覺得不醉，就不叫做喝酒。（網絡圖片）

過時過節酒水自然少不免，

項少龍有云「開心呀，成埕飲啦」

不過現在已經慢慢變成儀式，

還是小飲怡情意思意思。

【三 不出遠門】

路程一小時以上的話，不了。（網絡圖片）

出遠門不是指去旅行，

而是路程長過半小時的距離，

都會再三考慮才移動，

長過一小時的基本都不用想了。

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【四 不捱夜】

只要捱一晚夜，連睡三晚都補不回。（網絡圖片）

叫得倒數自然過12點，

沒2、3點都不用回家，

沒4、5點都不用上床，

以前覺得小事一則，

現在夜睡一天，

連睡三天都補不了。

【五 不倒數】

放假當然要用來睡覺。（網絡圖片）

難得放假當然要好好利用時間，

做一些平時沒時間做的事，

即是休息，

「唉有得瞓就早啲瞓」

運氣差一點的，

「倒咩數丫，第日要返工」。

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初老徵狀你中了多少個？（網絡圖片）

利申作為過期大學生

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