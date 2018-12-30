新年倒數的5個表現　暗示你已經初老　最後一個你遲早會中！

撰文：過期大學生
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「早啲瞓算啦」，倒數雖然是年尾大事，不過人愈大愈不想出街，難道這就是初老？
所謂「愈大愈懶郁，寧願匿喺屋」，
年尾大事當然是倒數，
不過已經愈來愈不想外出，
不止是身體上的，
邋有心境上的初老，
最容易體會到初老就是在年尾倒數了，
如果係有以下5個表現的話，
可能已經踏入初老了！
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【一 怕人多】
有時人太多，甚麼都看不到...（網絡圖片）
以前覺得愈多人愈熱鬧，
現在人少少反而更好氣氛，
有人說害怕人群是幽閉恐懼症，
錯了，
其實是單純的怕人逼而已。
【二 少喝酒】
以前覺得不醉，就不叫做喝酒。（網絡圖片）
過時過節酒水自然少不免，
項少龍有云「開心呀，成埕飲啦」
不過現在已經慢慢變成儀式，
還是小飲怡情意思意思。
【三 不出遠門】
路程一小時以上的話，不了。（網絡圖片）
出遠門不是指去旅行，
而是路程長過半小時的距離，
都會再三考慮才移動，
長過一小時的基本都不用想了。
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【四 不捱夜】
只要捱一晚夜，連睡三晚都補不回。（網絡圖片）
叫得倒數自然過12點，
沒2、3點都不用回家，
沒4、5點都不用上床，
以前覺得小事一則，
現在夜睡一天，
連睡三天都補不了。
【五 不倒數】
放假當然要用來睡覺。（網絡圖片）
難得放假當然要好好利用時間，
做一些平時沒時間做的事，
即是休息，
「唉有得瞓就早啲瞓」
運氣差一點的，
「倒咩數丫，第日要返工」。
初老徵狀你中了多少個？（網絡圖片）
利申作為過期大學生
我五點全中sosad...
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