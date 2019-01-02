【J家】生田斗真自爆20年前惡行　向松本潤道歉竟不獲原諒？！

日前瀧澤秀明聯同一眾尊尼事務所偶像、嵐、關8、前Four Tops成員限定復刻20年前的經典J家節目《8時J》，期間大數眾人當年糗事，生田斗真亦藉此機會向松本潤坦白請罪......

這畫面真的是J家粉絲的滿滿回憶...（朝日テレビ圖片）

眾星雲集難復再



於上週六播出的限定復活節目《8時J》中，再次看到J家黃金一代聚首一堂，由瀧澤秀明帶領嵐、關8、前Four Tops成員（山下智久、生田斗真、風間俊介、長谷川純）大跳節目開場曲《Can do! Can go!》。不過這畫面很有可能不會再有機會看到了，除了眾人已成為巨星外，更因為早前瀧澤秀明宣佈正式告別幕前，專注於事務所營運。



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生田斗真自爆20年前惡行



一眾男神相隔20年再聚，除了互數糗事外，生田斗真還藉此機會向松本潤坦白，自爆20年前的惡行並請求原諒，可惜松本潤並不賣帳，到底發生甚麼事呢？



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以他們私下這麼友好的關係，相信松潤早已不在放心上吧！



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