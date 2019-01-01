2019年「星座x生肖x血型」運程排行　射手座最幸運？即check排名

新一年，大家都很關心自己2019年的運勢，坊間有很多生日運勢、星座運勢、生肖運勢等等，最近有日本雜誌集合了星座、生肖、血型，綜合了576組運勢，似乎更準確。 （頭盔：排位高低與否都不用在意，前路由我創，參考一下就好。）

【白羊座】

白羊座整體運勢平平，

排行最高是屬虎，

B型的白羊座，

總排名19位，

其餘排400名以後佔最多。

【雙子座】

雙子座排行最高是屬猴，

B型的雙子座，

總排名16位，

隨後已經是第71位。

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【巨蟹座】

巨蟹座整體運勢不俗，

排行最高是屬虎，

B型的巨蟹座，

總排名第8位，

有14名都是排100之內。

【獅子座】

獅子座排行最好只有78位

是屬雞的B 型

然後其他主要佔領了

400-500位

2019運程總體來說

不太樂觀。

【處女座】

不過獅子座不用擔心

因為低處未算低

處女座最好的排行只有98

是屬虎的O 型

最差的是573位

是總排行尾4 T_T

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【天秤座】

天秤座2019年運勢很不錯

最高排行有第4

是屬羊的O 型

而且只有2位是在500名以外。

【天蠍座】

屬雞、 B 型的天蠍座

總排名有第2位，

48個天蠍組合中，

有13位都是排100名之內。

【射手座】

射手座應是2019年運勢最好

屬兔、B 型的射手座

是全年運程最好的星座。

超過一半的射手座

都排100名之內。

射手座的朋友要好好把握這一年。

【山羊座】

有第1名，就有最後一名

恭喜你！山羊座的朋友

總排名576 位的山羊座

是屬蛇的AB 型！

【水瓶座】

水瓶座中，

有14位是排100名以內

整體運勢平平，

排行最高是屬羊，

B型的水瓶座。



【雙魚座】

雙魚座2019年的運勢，

運氣不太好

只有兩位入100名之內，

最高15位是屬虎的B 型。