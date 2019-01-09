【米線地圖🍜第19碗】貴川風味館屹立20年　獨門金湯米線$32起

《開罐 Opener》米線地圖第19集，米線專員Ruby跟著Marco到旺角「貴川風味館」試食黃金皮蛋、金湯米線！ 到底黃金皮蛋係咩味？金湯又係乜嘢嚟？睇片就知道啦！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇旺角貴川風味館食評短片 👇👇👇

總評：★★★☆☆

黃金皮蛋原來是以雞蛋醃製而成，溏心外表超吸睛，口感與平常皮蛋差不多。Marco十分喜歡這道小食，正因黃金皮蛋沒有黑皮蛋獨有的「壓味」（正字：餲味），但喜歡皮蛋味道的我就覺得失望，嗚嗚。配料方面，豬軟骨炆得軟腍入味，實屬必點之選！米線十分有彈性，不會軟爛，加分！

次次朋友聚會我都提議食米線，次次都畀人Ban，但我都唔會放棄推薦米線畀大家！ Marco

必試少見黃金皮蛋！（莊堅毅攝）

+ 7 + 6 + 5

抵食指數：★★★☆☆

米線配一餸售32至38元，額外加配料則每款加6至12元。我們所點的豬軟骨腩肉金湯米線售47元，未連飲品。價錢不過不失，取決於所點配料，貴有貴食平有平食！

配料多元化：★★★★☆

配料達46款，選擇數量算很多，但配料上都是常見大路貨色。Ruby私心推薦豬軟骨！想知豬軟骨有咩魅力迷倒我？睇片啦！

環境舒適度：★★★★☆

店內約十張桌子，並以卡位為主。明亮乾淨，仿皮椅子軟硬適中。雖說以卡位為主、椅子舒適，但卡位位置較狹窄，桌子有機會頂著肚腩！

獨食指數：★★☆☆☆

位置上卡位居多，隻身來到難以搭檯。而來到必點的川味黃金皮蛋，一個人真的吃不完，獨自來到可能很難一試了（哭）。

小心中伏位： 💀一小伏

💀 想用香港01 e肚仔 落定單？留意返，得元朗分店先有架！

【食飽有下場】 相隔兩三個舖位，就是新寶戲院了！吃飽不如看場電影舒舒壓？

貴川風味館（旺角分店）

地址：旺角豉油街92號G7舖

電話：2385 6081

營業時間：12:00－00:00

貴川風味館（元朗分店）

地址：元朗教育路44－50號兆明樓地下B號舖

電話：2414 3033

營業時間：11:30－23:30

看更多米線評比！

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