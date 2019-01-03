遇著無品大媽點算好？教你5招輕鬆擊退　扮拉筋、大大聲搭訕

大媽們的「禮貌」行為，向來都是被各位香港人嗤之以鼻，近日又再次有打尖大媽「威盡全港」。面對著這些無品加厚面皮大媽，我們應該怎麼辨？《開罐》教你創意5式擊退她們。

（資料圖片）

1. 打尖

大媽們都有個共同點，

就是非常喜歡插隊。

無論是搭車還是去餐廳，

特別是在主題公園的時候，

他們都總是要「打尖」，

彷彿插隊就是他們的興趣及長處。

遇上這些面皮有十尺厚的大媽，

最有用的對付方法就是與他們鬥厚面皮。

建議可以在他們準備衝上去打尖的時候，

伸開你的腿。

這樣就可以順理成章地阻擋她們的「打尖路」。

（資料圖片）

2. 拍卡入閘

有網民曾經說過「搭地鐵應該要考牌」，

尤其是在拍八達通出閘的時候，

大媽們總是會在閘口停留一段時間：

明明拍卡是拍左邊，

但出總是出了右邊，

出不到又不讓開位置。

最過分就是出了別人的閘，

小編都試過無數次。

既然她們一直在cosplay大型貨物在阻塞道路，

我們亦可學她們cosplay搬運工人，

將她們凌空移開。

《功夫》劇照

3. 車頭嗌到車尾

可能因為中國地大物博，

大媽們說話都習慣大聲，

好像好怕同胞聽不到一樣。

然後我們每次搭地鐵，

都「享受」著大媽奏鳴曲。

全車廂的人都要被迫聽他們的家事。

在這個時候，

最好方法就是搭訕。

他們就會自動閉嘴。

不用覺得不好意思，

因為他們都沒有覺得不好意思。

《漢摩拉比小姐》劇照

4. 張開腿坐

大部分大媽們有一定年齡，

因此都有一定的份量。

搭地鐵的時候總是張開腿坐，

一人霸十個位都不是不可能。

我們可以做的，

就是同他們鬥張得大。

既然他們都將地鐵當成自己家，

那我們也可當地鐵是運動場，

拉拉筋讓自己鬆鬆筋骨。

《漢摩拉比小姐》劇照

5. 用袋霸位

一有大媽的車廂就一定沒有位坐，

因為除了人要坐，

他們的袋子都要坐

可能因為他們的袋都有付車錢（曲）。

下次見到這個情況，不用怕。

只要你閉上你的眼睛，

將他想像成自己的男神女神，

然後大大力坐下去，

得咗！