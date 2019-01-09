偶像卡通化！韓國實體店專賣韓站公仔衣服　首爾、釜山都有

近來不少韓站都會推出idol玩偶，將自家偶像「卡通化」，變成一隻小小玩偶，讓粉絲可以帶著自家偶像四處出走。韓國亦設有實體店，專門售賣這些玩偶的衣服，首爾和釜山都有。如果想幫「仔仔」或「囡囡」換衣服，除了網上訂購，到韓國實體店選購亦是不錯的選擇。

姜丹尼爾的玩偶（twitter@Lovely_K_daniel）

【1】小品工場（소품공장）



這間小品工場，

可說是現時

最大型的玩偶衣服實體店！

在首爾的弘大和

釜山的南浦也設有分店，

吸引不少韓國和海外粉絲

前往潮聖。

除了有賣衣服之外，

店鋪裡還有多個「打卡點」。

不過注意，

這些打卡點不是讓你拍，

是讓你的玩偶拍！

+ 5 + 4 + 3

Twitter@SP_factory

網址：https://blog.naver.com/sp-factory

首爾弘大店地址：6/F, 31 Wausan-ro 21-gil, Mapo gu, Seoul

釜山南浦店地址：3/F, 11 Nampo-gil，Jung gu, Busan

營業時間：12pm至9pm

【2】Idol Look（아이돌록）



這間實體店同樣都是在弘大，

雖然規模沒有上一間大，

不過這裡的衣服的設計和款式

亦十分精美，

價錢比上一間貴一點。

twitter: idolllook_on

網址: http://m.idolllook.co.kr/

弘大實體店地址：4/F, 74 Hongik ro 6-gil，Mapo-gu, Seoul

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