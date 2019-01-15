【米線地圖🍜第20碗】元朗隱世小鍋米線　$43一餸連飲品超抵食！

《開罐》米線地圖第20集，米線專員Ruby到元朗隱世「小鍋米線」，試食招牌小鍋米線配南乳雞件，一探這店深受元朗人喜愛的原因！

【開罐1分鐘食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

在元朗讀書多年，我可以肯定地告訴你，若要元朗人推薦一間米線，十居其九都會推薦這間！每個人來到都是點上一碗招牌小鍋，先撇開配料不說，光是小鍋米線的配菜就已經有！夠！多！酸菜、木耳、雞肉鋪滿米線面，湯頭清得來帶甜，米線滑溜順口，小鍋米線來說，滿分！但配料南乳雞球則炸得太乾，有點失色。

+ 5 + 4 + 3

抵食指數：★★★★★

這裡都是以套餐出售，招牌小鍋米線餐售43元，跟餐有一款米線配料，額外加配料則每款4元至8元。留意返，跟餐的一款配料無價錢限制，就算挑上較貴的配料也不用額外加錢！隨餐更附送一杯豆漿或熱飲，十分划算！

配料多元化：★★★★★

一數之下，可選配料竟達60款！而且當中豬頭肉、醉香雞翼、鮮鵝腸、灰樹菇等都不是常見的米線配料。

環境舒適度：★★☆☆☆

由兩個小舖位打通，舖位形狀窄長，桌子數量少、尺寸也小，容易與鄰座手肘撞手肘。配上圓凳，坐得不太舒服。而且人流甚多，吃完就要快快離座了。

獨食指數：★★★★★

蒜香雞中翼、醉香雞翼、南乳雞件等在其他米線店多屬小食，在這裡則可以當一款米線配料，一個人來吃也能吃到！舖面不大，桌子都可拉開和合拼，一個人也不難找到位置，反而多人來吃就很難一起坐了。

小心中伏位：一小伏💀

💀 元朗小鍋米線有兩個門口，只有一個有「小鍋米線」字樣，但兩邊門口都是同樣的綠色，看見綠色的招牌衝進去就對了！

【食飽有下場】 作為吃貨，吃完米線做正餐，下一站當然是攻陷小食！稍移玉步到教育路，一嚐「肥姐蠔餅婆」的馳名蠔餅，大家來這裡吃的不只是蠔餅，更是一口人情味！

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小鍋米線

地址：元朗西裕街金福閣7號、10號

電話：2443 6068

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