日男遇辣妹藝人激發改變一生　選擇變性成超美舞孃

人的一生裡必會出現無數的過客，哪怕是兒時憧憬的偶像，都有可能助我們走出低谷，甚至改變整個人生。 日本電視台節目《エイキョーさん》拜訪數位因藝人而改變一生的人，其中一位受訪者更因為日本大胃王兼辣妹偶像曾根菜津子而改變自己的性別...

ヒロフミ（暫譯：浩史）小時候因女孩般的性格而飽受欺凌。（節目截圖）

因女孩般的性格被欺凌



浩史（未改名前）小學時因為喜歡收集女生飾物、文具等，一直被同學欺凌。到中學時更經常逃學，精神狀況亦變得非常不穩定，甚至有尋死的念頭。

節目再現男孩小時候被欺凌的片段。（節目截圖）

因辣妹曾根找回自己



沒有傾訴對象，一直飽受性傾向困擾的浩史，某天宅在家中看電視時，偶然看到辣妹曾根於大胃王比賽中不停補妝。曾根不怕閒言閒語、隨心所欲的身影深深吸引浩史，令他的人生產生180度的轉變。



點擊影片觀看浩史人生轉變

做回自己的Mei小姐真的十分漂亮！相信曾根她也沒想到自己當年姿整的舉動會改變某人的一生，說不定是命運的安排呢！



Mei小姐經常於Instagram分享近況

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