韓女跳河遇溺亡　錄音揭曾水中報警求救　卻被警員質疑玩電話

雖然記者曾經撰寫過多篇文章，都是韓國警員好人好事，不過最近一宗當地新聞，卻令韓國警員處事手法受到質疑。 事發於去年11月27日，一名20餘歲的女生跳海後，懷疑因後悔而報警求救，卻被當時接聽的警員質疑「報假案」，她的遺體終在4天後被尋回。

《福秀回來了》劇照

事件發生於去年11月27日凌晨。

一名姓崔、20餘歲的女生，

於首爾的漢江跳海後報警求救。

當時接聽電話的警員，

不斷質疑她玩電話、報假案，

以十分散漫的態度處理。

雖然警察最後有出動，

但卻找不到她，

4天後終在漢江找回她的遺體。

《VOICE 2》劇照

警員似乎不相信崔女

在跳海後仍能打電話報警。



公開的錄音對話內容如下：

崔女：「我現在在漢江。」

警員：「誰在漢江？」

警員：「但你仍然能好好地說話呢？」

警員：「你是已經跳了下來，還是將會跳下來？」



雖然聽到崔女不斷喘著氣，

亦聽到疑似被水嗆著的聲音，

但警員依然繼續以散漫態度應對。



崔女：「我不是在玩電話。」

警員：「我想跟你說你真厲害，

都這麼晚了還到漢江游泳，

還能一邊游泳一邊打電話，

真是厲害。」

JTBC新聞片段截圖

接聽的警員隔了好一段時間

才按下出動按鈕，

救助隊在1:31am才到達現場，

只是搜救了20分鍾便收隊。

而崔女的遺體最終在4天後，

才在漢江被發現。

《福秀回來了》劇照

崔女的家人批評警方當時沒有積極應對。

「最基本的應急對策一句也沒有提過，

你可以教她身體向天躺平，

亦可以叫她支持著，

但那位警員一句也沒有說。」

韓國警方則表示，

當時接聽的警員態度的確是沒有誠意，

而跳海人直接用自己的手機

打電話報警實屬罕見。

更多【今日韓國】文章：

►門鎖沒電進不了家 無助韓妹報警 被暖男警察感動哭了

►報警叫外賣炸醬麵？ 韓國警察瞬間識破女生身陷險境出動救人

►韓國阿媽訂超離譜家規 女兒哭訴：遲過6點回家就沒飯吃

►首爾網吧殺人事件震驚全城 急救醫生：30多刀都是插至骨頭才拔出