韓女跳河遇溺亡　錄音揭曾水中報警求救　卻被警員質疑玩電話

雖然記者曾經撰寫過多篇文章，都是韓國警員好人好事，不過最近一宗當地新聞，卻令韓國警員處事手法受到質疑。
事發於去年11月27日，一名20餘歲的女生跳海後，懷疑因後悔而報警求救，卻被當時接聽的警員質疑「報假案」，她的遺體終在4天後被尋回。
《福秀回來了》劇照
事件發生於去年11月27日凌晨。
一名姓崔、20餘歲的女生，
於首爾的漢江跳海後報警求救。
當時接聽電話的警員，
不斷質疑她玩電話、報假案，
以十分散漫的態度處理。
雖然警察最後有出動，
但卻找不到她，
4天後終在漢江找回她的遺體。
《VOICE 2》劇照
警員似乎不相信崔女
在跳海後仍能打電話報警。
公開的錄音對話內容如下：
崔女：「我現在在漢江。」
警員：「誰在漢江？」
警員：「但你仍然能好好地說話呢？」
警員：「你是已經跳了下來，還是將會跳下來？」
雖然聽到崔女不斷喘著氣，
亦聽到疑似被水嗆著的聲音，
但警員依然繼續以散漫態度應對。
崔女：「我不是在玩電話。」
警員：「我想跟你說你真厲害，
都這麼晚了還到漢江游泳，
還能一邊游泳一邊打電話，
真是厲害。」
JTBC新聞片段截圖
接聽的警員隔了好一段時間
才按下出動按鈕，
救助隊在1:31am才到達現場，
只是搜救了20分鍾便收隊。
而崔女的遺體最終在4天後，
才在漢江被發現。
《福秀回來了》劇照
崔女的家人批評警方當時沒有積極應對。
「最基本的應急對策一句也沒有提過，
你可以教她身體向天躺平，
亦可以叫她支持著，
但那位警員一句也沒有說。」
韓國警方則表示，
當時接聽的警員態度的確是沒有誠意，
而跳海人直接用自己的手機
打電話報警實屬罕見。
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