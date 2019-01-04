月入7萬做小編？9份人人最想擁有的筍工　瘋狂煲劇　收錢瞓覺

政制及內地事務局以月薪$78350聘請社交媒體主管，月入7萬不是夢呀！
除了政府小編，世界各地都有不同的筍工，你可以收錢瘋狂煲劇、瘋狂瀡滑梯、整日躺在床上，不過這些機會…...
【1】WeChat小編
（資料圖片）
近日政制及內地事務局，
以月薪$78350
聘請社交媒體主管，
工作內容是
開設和管理大灣區微信專頁，
向內地推廣香港大灣區建設，
工作性質不就是
小編日常的工作嗎？
不過至少要有
10年工作經驗，算吧…
【2】瞓70日
（《櫻桃小丸子》截圖）
美國太空總署NASA
曾招募志願者，
70 日內在床上躺着，
可自由活動，
但不可以離開床，
即可獲得 18,000 美元
（約 $140,947 港元）的報酬，
平均每月獲得
5 至 6 萬港元，
躺着賺錢不是夢。
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【3】唔瞓覺
（《櫻桃小丸子》截圖）
浙江大學曾招募志願者，
能保持24小時不睡眠
可獲得1100人民幣，
連續36小時
可有1600人民幣，
最多連續48小時有2000元，
熬夜一族表示穩袋2000元。
【4】瀡滑梯
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（網上圖片）
喜歡玩樂的同學，
滑梯測試員一定很適合你，
英國公司Holiday Giant First Choice
曾以月薪$40000，
聘請測試員
瘋狂任玩世界各地的水上滑梯，
評估樂園的水質、速度、
安全度等等，這些機會…
【5】澳洲大堡礁保育員
（《借東西的小矮人》照片）
應該不少人有聽過
澳洲大堡礁保育員，
你要做的事就是
盡情發掘大堡礁的好，
不停潛水，玩樂，
然後每天寫寫玩後感，
拍拍照，
6個月，15萬澳元
（約 $824,893 港元）
就屬於你了，
根本是高薪請你玩。
【6】去澳洲、新西蘭摘生果
（《櫻桃小丸子》截圖）
不少人都會到澳洲、
新西蘭working holiday，
那裡甚麼都不多，
最多就是果園和牧場，
那邊的日薪有100多澳元
（約 $550 港元），
每天對着自然，
就有500多元落袋，
去完澳洲working holiday，
小編聽得最多
就是個個變了有錢人。
（當然打黑工是不會變有錢的）
【7】瘋狂睇戲+劇
Netflix有職位叫
「Project Beetlejuice 」，
職責就是協助Netflix
把成千上萬的影片分類，
時薪$10美元
（約$78港元），
可以天天看戲，
還是最新、未公開的影片，
煲劇狂迷dream job~
【8】洗碗
（網上圖片）
筍工是外國限定？
香港都有筍工，
就是洗碗，亦不愁找不到，
港九新界所有餐廳
都對洗碗有需求，
而且人工不俗，
平均有$14000-$16000不等，
喜歡玩水
但做不了滑梯測試員，
倒不如認同這個招聘廣告，
「喜歡玩水嗎？那你來洗碗」
唉，讀了這麼多書，
生活仍然苦悶，
洗碗可以「玩水」，
而且賺錢隨時還要比打工多。
【9】最好唔使做
（《櫻桃小丸子》截圖）
絕世筍工是甚麼？
就是甚麼都不用做，
做自己都可以維持生命。
哈！這是不可能發生的
大家今天早點睡，
準備明天上班吧。