月入7萬做小編？9份人人最想擁有的筍工　瘋狂煲劇　收錢瞓覺

政制及內地事務局以月薪$78350聘請社交媒體主管，月入7萬不是夢呀！ 除了政府小編，世界各地都有不同的筍工，你可以收錢瘋狂煲劇、瘋狂瀡滑梯、整日躺在床上，不過這些機會…...

【1】WeChat小編

（資料圖片）

近日政制及內地事務局，

以月薪$78350

聘請社交媒體主管，

工作內容是

開設和管理大灣區微信專頁，

向內地推廣香港大灣區建設，

工作性質不就是

小編日常的工作嗎？

不過至少要有

10年工作經驗，算吧…

【2】瞓70日

（《櫻桃小丸子》截圖）

美國太空總署NASA

曾招募志願者，

70 日內在床上躺着，

可自由活動，

但不可以離開床，

即可獲得 18,000 美元

（約 $140,947 港元）的報酬，

平均每月獲得

5 至 6 萬港元，

躺着賺錢不是夢。

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【3】唔瞓覺

（《櫻桃小丸子》截圖）

浙江大學曾招募志願者，

能保持24小時不睡眠

可獲得1100人民幣，

連續36小時

可有1600人民幣，

最多連續48小時有2000元，

熬夜一族表示穩袋2000元。

【4】瀡滑梯

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（網上圖片）

喜歡玩樂的同學，

滑梯測試員一定很適合你，

英國公司Holiday Giant First Choice

曾以月薪$40000，

聘請測試員

瘋狂任玩世界各地的水上滑梯，

評估樂園的水質、速度、

安全度等等，這些機會…

【5】澳洲大堡礁保育員

（《借東西的小矮人》照片）

應該不少人有聽過

澳洲大堡礁保育員，

你要做的事就是

盡情發掘大堡礁的好，

不停潛水，玩樂，

然後每天寫寫玩後感，

拍拍照，

6個月，15萬澳元

（約 $824,893 港元）

就屬於你了，

根本是高薪請你玩。

【6】去澳洲、新西蘭摘生果

（《櫻桃小丸子》截圖）

不少人都會到澳洲、

新西蘭working holiday，

那裡甚麼都不多，

最多就是果園和牧場，

那邊的日薪有100多澳元

（約 $550 港元），

每天對着自然，

就有500多元落袋，

去完澳洲working holiday，

小編聽得最多

就是個個變了有錢人。

（當然打黑工是不會變有錢的）

【7】瘋狂睇戲+劇​

Netflix有職位叫

「Project Beetlejuice 」，

職責就是協助Netflix

把成千上萬的影片分類，

時薪$10美元

（約$78港元），

可以天天看戲，

還是最新、未公開的影片，

煲劇狂迷dream job~

【8】洗碗

（網上圖片）

筍工是外國限定？

香港都有筍工，

就是洗碗，亦不愁找不到，

港九新界所有餐廳

都對洗碗有需求，

而且人工不俗，

平均有$14000-$16000不等，

喜歡玩水

但做不了滑梯測試員，

倒不如認同這個招聘廣告，

「喜歡玩水嗎？那你來洗碗」

唉，讀了這麼多書，

生活仍然苦悶，

洗碗可以「玩水」，

而且賺錢隨時還要比打工多。

【9】最好唔使做

（《櫻桃小丸子》截圖）

絕世筍工是甚麼？

就是甚麼都不用做，

做自己都可以維持生命。

哈！這是不可能發生的

大家今天早點睡，

準備明天上班吧。