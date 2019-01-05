網民熱數5類經典放飛機理由　屋企爆屎渠、阿媽M到

正所謂一世人流流長，總會遇到幾個飛機王。彷彿「甩底」就是他們的嗜好，每次的理由都非常逗趣，真的是創作力量同幻想會嚇你一跳。以下5類經典放飛機理由，你又有沒有聽過，甚至用過？

(網上圖片)

【1】經典類

作為一個經常被放飛機的人，

小編經常都會聽到以下這些理由。

明知自己要出街吃飯，

但總是「不小心」吃飽了；

明知自己洗澡後就不想出街，

但總是要在出街前洗澡；

可能大家的頭上都鑿了「好人」這兩個字，

所以每次出街都會有大量老人家需要佢幫助，

然後就不出現了…

(《愛回家》劇照)

【2】家人類

「飛機王」的另外一個特徵，

就是家中經常有事。

彷彿他們家就像愛回家一樣，

獲獲新鮮獲獲金。

星期一爆屎渠，

星期二阿爺大壽，

星期三母親生日，

星期四爸爸生病，

星期五阿媽嚟M。

只要家中有事，

他都總會整日留守，

真是孝子/女！

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(網上圖片)

【3】身體類

飛機王還有一個特徵，

就是身子非常弱。

每次出街當日，

都會肚屙感冒發燒。

唱K就說口臭，

行山就腳痛。

女生還會來月經來足兩星期。

作為朋友真的好擔心，

希望他們快點看醫生。

(《絕代商驕》劇照)

【4】無厘頭類

有時「飛機王」更會自創一些新的失約理由。

網上討論區連登就有人指，

曾經有朋友跟他說「屋企條魚浸親」；

又試過有朋友家中的窗開得太大力，

整個被推落街，

然後鄰居報警，

所以來不到吃飯。

小編覺得最好笑的是這個：

「去游水朋友話泳褲洗咗未乾」。

有時聽到都不知應該生氣還是笑…

(網上圖片)

【5】無理由

最強大的「甩底」理由，

當然就是沒有理由！

一個資深的「飛機王」，

失約就失約，

從來不需耍任何理由，

一句「嚟唔到」已經可以讓你們自動收聲，

真的要給予他們的面皮一些掌聲！

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