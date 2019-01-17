日本大熱甜品Hit到出郵票！嚴選20款必試東京人氣甜品

日本郵局即將於2月1日推出限定甜品主題郵票，別以為只是普通的插畫，這主題郵票當中的每一款甜品，都是真實存在的東京人氣甜品！ 大家近期去日本旅遊的話，不只能買套郵票作紀念，也能跟着郵票來個甜品之旅！

這個甜品主題郵票分為

820円和620円兩組，

分別是82円和62円面值的郵票，

而每一組一共有10枚郵票，

也就是說這裏一共有20款人氣甜品，

想親身去試一試的話，

可以留意下文的店鋪資料，

食勻東京的知名甜品！

TORAYA CAFÉ・AN STAND─紅豆吐司 486日幣（網上圖片）

【1】TORAYA CAFÉ・AN STAND 紅豆吐司

用『TORAYA』的豆餡，

製成的「紅豆餡醬」，

配上方包，

當午餐吃又得，

當甜品吃亦得。

店鋪資訊 地址：東京都澀谷區千駄谷5-24-55 NEWoMan新宿2階 電話：03-6273-1073 營業時間：週一至週五 10:00〜22:00 週六、週日、例假日 10:00〜21:30（全年無休） 官網：https://www.toraya-group.co.jp/toraya-cafe/shops/shinjuku/

銀座 Shiseido Parlour ─草莓聖代 1,890日幣（網上圖片）

【2】銀座 Shiseido Parlour 草莓聖代

新鮮的士多啤梨，

加上雪糕，

生忌廉，

和白白的糖霜，

簡直是少女的夢想，

用來打卡一流！

店鋪資訊 地址：東京都中央區銀座8-8-3東京銀座資生堂3樓 查詢電話：81-03-5537-6241 營業時間：11:30～21:30（週一店休） 官網：https://parlour.shiseido.co.jp/

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銀座若松─元祖餡蜜 950日幣（網上圖片）

【3】銀座若松 元祖餡蜜

餡蜜是日本傳統的甜品，

起源於明治時代，

由老字號名店銀座若松

開始販售加上紅豆的餡蜜，

令餡蜜又再次流行起來，

這樣的元祖甜品又怎能不去試一試呢？

店鋪資訊 地址：東京中央區銀座5丁目8−20 查詢電話：03-3571-0349 營業時間：11:00～19:30 官網：http://ginza-wakamatsu.co.jp/

香咲 Café Casa─厚鬆餅 750日幣（網上圖片）

【4】香咲 Café Casa 厚鬆餅

跟現時流行的厚鬆餅不太一樣，

形狀比較像普通的鬆餅大一點，

但口感同樣是超膨鬆、超厚，

配上奶油和楓糖，

原味也絕不會輸給任何一家鬆餅店！

店鋪資訊 地址：東京都澀谷區神宮前3-4 1-1 查詢電話：03-3478-4281 營業時間：週二至週五11:30～20:00週六、週日11:30～17:30（週一店休） 官網：https://cafecasa.net/

山之上Coffee Parlor Hilltop千代田─冰滴咖啡凍（Instagram：yucocoo）

【5】山之上Coffee Parlor Hilltop 千代田 冰滴咖啡凍

將日本拿手的冰滴咖啡，

製作成咖啡凍，

加一球牛奶冰淇淋，

冰冰涼涼的口感，

最適合夏天吃。

店鋪資訊 地址：東京都千代田區神田駿河台1-1 電話：03-3293-2834 營業時間：10:30-21:00 官網：https://www.yamanoue-hotel.co.jp/eng/

SHIROTAE 西洋菓子・赤坂─生起司蛋糕 260日幣（網上圖片）

【6】SHIROTAE 西洋菓子・赤坂 生芝士蛋糕

芝士控絕對不能錯過！

被譽為全東京最濃郁的芝士蛋糕，

就是這個「生芝士」蛋糕！

芝士味雖濃郁，

但有餅底中和後，

並不會太膩。

店鋪資訊 地址：東京都港區赤坂 4-1-4 電話：03-3586-9039 營業時間：10:30-20:30（週日休息）

髙木屋老舖・銀座─ 艾草糰子 630日幣（網上圖片）

【7】髙木屋老舖・銀座 艾草糰子

艾草口味的糰子，

跟醬油糰子的口感相似，

煙煙韌韌的，

配上紅豆泥一口吃下去，

就是傳統的味道。

而且該店是

東京歷史最悠久的和菓子店之一，

口味絕對值得相信！

店鋪資訊 地址：東京都葛飾區柴又7-7-4 電話：03-3657-3136 官網：http://www.takagiya.co.jp/

銀座 WEST─黑糖布丁（Instagram：wkatsuhito）

【8】銀座 WEST 黑糖布丁

去日本一定要吃布丁！

而銀座 WEST的黑糖布丁，

就是布丁中的王者！

甜而不膩的味道，

加上新鮮的士多啤梨和忌廉，

吃過就會驚嘆。

店鋪資訊 地址：東京都中央區銀座7-3-6 電話：03-3571-1554 官網：https://www.ginza-west.co.jp

東京會館・千代田─栗子蛋白霜蒙布朗（Instagram：tokyokaikan）

【9】東京會館・千代田 栗子蛋白霜蒙布朗

乍看之下，

可能會以為它是個甜膩的

水果蛋糕，

但其實是個栗子蛋糕來的！

不只樣子漂亮精緻，

吃起來也非常好吃，

是難得在日本能吃到的法式甜品。

店鋪資訊 地址：東京都千代田區丸之内3-1-1 電話：03-3213-8007 官網：https://www.kaikan.co.jp/

Quil Fait Bon 銀座─季節水果塔 718日幣（網上圖片）

【10】Quil Fait Bon 銀座 季節水果塔

相信不用多介紹，

大家都知道這間

以精緻新鮮水果撻

而聞名的甜品店，

因為它會因應季節，

推出當季水果造成的水果撻，

所以一年四季去都會有驚喜收獲。

店鋪資訊 地址：東京都中央區銀座2-5-4 地下1F 電話：03-5159-0605 営業時間：11:00－21:00 官網：http://www.quil-fait-bon.com

YOKUMOKU・日本橋─Cigare雪茄蛋捲 927日幣（14條）（網上圖片）

【11】YOKUMOKU・日本橋 Cigare雪茄蛋捲

這個蛋捲跟一般的不一樣，

在製作麵糰時就加入了奶油，

再烘焙成雪茄形狀，

香濃酥脆，

買來做手信也相當體面。

店鋪資訊 地址：東京都中央區日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 電話：03-3241-3311 官網：https://www.yokumoku.co.jp/

代官山小川軒─RAISIN WICH 1,296日幣（10塊）（網上圖片）

【12】代官山小川軒 RAISIN WICH

這夾餅的內餡非常講究，

用上了新鮮葡萄乾，

以冧酒醃漬，

再混和日本最有名的

北海道奶油，

是有層次的味道。

店鋪資訊 地址：東京都澀谷區代官山10-13 電話：03-3463-3809 官網：http://daikanyama-ogawaken.com/index_en.html

茂助糰子・築地─風味糰子 醬油糰子：171日幣、餡料糰子：161日幣（網上圖片）

【13】茂助糰子・築地 風味糰子

除了上文提到的艾草糰子外，

風味糰子也值得一試，

因為能一次過吃三種口味的糰子，

分別是醬油、紅豆和烏豆沙餡，

去築地市場旅遊的話，

就千萬不要錯過了！

店鋪資訊 地址：東京都中央區築地 5-2-1 電話：03-3541-8730 官網：https://www.mosukedango.com/

黑松本鋪草月・北區─黒松銅鑼燒（網上圖片）

【14】黑松本鋪草月・北區 黒松銅鑼燒

東京三大銅鑼燒老舖之首，

就是它！

只看圖就知道這個銅鑼燒

皮鬆餡多，

一打開銅鑼燒就有紅豆餡漏出來，

難怪每天都有長長人龍在排隊。

店鋪資訊 地址：東京都北區東十条2丁目1 5 - 1 5 電話：03-3914-7530 官網：http://www.sogetsu.co.jp/

PATISSERIE 1904・目黑─檸檬蛋糕 1,990日幣（8個）（網上圖片）

【15】PATISSERIE 1904・目黑 檸檬蛋糕

這個檸檬蛋糕不只外形

做得像個檸檬，

就連包裝都像糖果一樣，

非常可愛，

而且是法式古早味，

用來做手信的話，

相信收到都會高興吧！

店鋪資訊 地址：東京都目黑區東山2-5-8 電話：03-3792-1904 官網：http://www.patisserie1904.com/

松島屋・高輪─豆大福（Instagram：izuminucchii ）

【16】松島屋・高輪 豆大福

一看就知道是「皮薄餡靚」的大福，

口感煙韌，

紅豆泥厚實，

是昭和天皇也鍾愛的「大福老字號」。

店鋪資訊 地址：東京都港區高輪 1-5-25 電話：03-3441-0539

AU BON VIEUX TEMPS・世田谷、日本橋─可麗露（Instagram：maisonoctobre）

【17】AU BON VIEUX TEMPS・世田谷、日本橋 可麗露

法式甜品可麗露在香港較為少見，

想試的話，

大家不妨趁旅行期間，

到日本東京的AU BON VIEUX TEMPS試吧！

這裏有比利時糕點師傅駐場，

有真正法式風味的可麗露，

加上日本的匠人心態，

是絕不會讓你失望而回的。

店鋪資訊 地址：東京都世田谷區等等力2-1-3；東京都中央區日本橋2-4-1 電話：03-3703-8428、03-3211‐4111 官網：http://aubonvieuxtemps.jp/

近江屋洋菓子店・千代田─草莓蛋糕（Instagram：tikuutaku）

【18】近江屋洋菓子店・千代田 草莓蛋糕

看起來像是漫畫裏的甜品一樣，

精緻可口，

滿滿的生忌廉

和原粒的士多啤梨，

看到都流口水，

而且蛋糕裏平均會有

10顆士多啤梨，

認真足料！

店鋪資訊 地址：東京都千代田區神田淡路町2-4 電話：03-3251-1088 官網：http://www.ohmiyayougashiten.com

MATTERHORN・目黒─年輪蛋糕 2,000日幣（網上圖片）

【19】MATTERHORN・目黒 年輪蛋糕

年輪蛋糕在日本，

一直都相當流行，

看它層數這麼多就知道，

其口感一定非常鬆軟順滑，

而這款年輪蛋糕的雞蛋味，

亦很濃郁，

值得一試。

店鋪資訊 地址： 東京都目黒區鷹番3-5-1 電話：03-3716-3311 官網：http://matterhorn-tokyo.com/

銀座千疋屋─水果三明治（Instagram：m.omyn4328 ）

【20】銀座千疋屋 水果三文治

三文治見得多，

夾水果的三文治你又有沒有見過？

這個水果三文治是由一家

200年老字號的甜品店推出，

手工不容質疑，

絕對是日本上乘的甜品之一！

店鋪資訊 地址：東京都中央區銀座5-5-1 電話：03-3571-0258 官網：https://ginza-sembikiya.jp/

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