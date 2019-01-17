日本大熱甜品Hit到出郵票！嚴選20款必試東京人氣甜品

日本郵局即將於2月1日推出限定甜品主題郵票，別以為只是普通的插畫，這主題郵票當中的每一款甜品，都是真實存在的東京人氣甜品！
大家近期去日本旅遊的話，不只能買套郵票作紀念，也能跟着郵票來個甜品之旅！
這個甜品主題郵票分為
820円和620円兩組，
分別是82円和62円面值的郵票，
而每一組一共有10枚郵票，
也就是說這裏一共有20款人氣甜品，
想親身去試一試的話，
可以留意下文的店鋪資料，
食勻東京的知名甜品！
TORAYA CAFÉ・AN STAND─紅豆吐司 486日幣（網上圖片）
【1】TORAYA CAFÉ・AN STAND 紅豆吐司
用『TORAYA』的豆餡，
製成的「紅豆餡醬」，
配上方包，
當午餐吃又得，
當甜品吃亦得。
店鋪資訊
地址：東京都澀谷區千駄谷5-24-55 NEWoMan新宿2階
電話：03-6273-1073
營業時間：週一至週五 10:00〜22:00 週六、週日、例假日 10:00〜21:30（全年無休）
官網：https://www.toraya-group.co.jp/toraya-cafe/shops/shinjuku/
銀座 Shiseido Parlour ─草莓聖代 1,890日幣（網上圖片）
【2】銀座 Shiseido Parlour 草莓聖代
新鮮的士多啤梨，
加上雪糕，
生忌廉，
和白白的糖霜，
簡直是少女的夢想，
用來打卡一流！
店鋪資訊
地址：東京都中央區銀座8-8-3東京銀座資生堂3樓
查詢電話：81-03-5537-6241
營業時間：11:30～21:30（週一店休）
官網：https://parlour.shiseido.co.jp/
更多相關文章：【冬日限定】711、LAWSON、Family Mart 推14款最新士多啤梨甜品
銀座若松─元祖餡蜜 950日幣（網上圖片）
【3】銀座若松 元祖餡蜜
餡蜜是日本傳統的甜品，
起源於明治時代，
由老字號名店銀座若松
開始販售加上紅豆的餡蜜，
令餡蜜又再次流行起來，
這樣的元祖甜品又怎能不去試一試呢？
店鋪資訊
地址：東京中央區銀座5丁目8−20
查詢電話：03-3571-0349
營業時間：11:00～19:30
官網：http://ginza-wakamatsu.co.jp/
香咲 Café Casa─厚鬆餅 750日幣（網上圖片）
【4】香咲 Café Casa 厚鬆餅
跟現時流行的厚鬆餅不太一樣，
形狀比較像普通的鬆餅大一點，
但口感同樣是超膨鬆、超厚，
配上奶油和楓糖，
原味也絕不會輸給任何一家鬆餅店！
店鋪資訊
地址：東京都澀谷區神宮前3-4 1-1
查詢電話：03-3478-4281
營業時間：週二至週五11:30～20:00週六、週日11:30～17:30（週一店休）
官網：https://cafecasa.net/
山之上Coffee Parlor Hilltop千代田─冰滴咖啡凍（Instagram：yucocoo）
【5】山之上Coffee Parlor Hilltop 千代田 冰滴咖啡凍
將日本拿手的冰滴咖啡，
製作成咖啡凍，
加一球牛奶冰淇淋，
冰冰涼涼的口感，
最適合夏天吃。
店鋪資訊
地址：東京都千代田區神田駿河台1-1
電話：03-3293-2834
營業時間：10:30-21:00
官網：https://www.yamanoue-hotel.co.jp/eng/
SHIROTAE 西洋菓子・赤坂─生起司蛋糕 260日幣（網上圖片）
【6】SHIROTAE 西洋菓子・赤坂 生芝士蛋糕
芝士控絕對不能錯過！
被譽為全東京最濃郁的芝士蛋糕，
就是這個「生芝士」蛋糕！
芝士味雖濃郁，
但有餅底中和後，
並不會太膩。
店鋪資訊
地址：東京都港區赤坂 4-1-4
電話：03-3586-9039
營業時間：10:30-20:30（週日休息）
髙木屋老舖・銀座─ 艾草糰子 630日幣（網上圖片）
【7】髙木屋老舖・銀座 艾草糰子
艾草口味的糰子，
跟醬油糰子的口感相似，
煙煙韌韌的，
配上紅豆泥一口吃下去，
就是傳統的味道。
而且該店是
東京歷史最悠久的和菓子店之一，
口味絕對值得相信！
店鋪資訊
地址：東京都葛飾區柴又7-7-4
電話：03-3657-3136
官網：http://www.takagiya.co.jp/
銀座 WEST─黑糖布丁（Instagram：wkatsuhito）
【8】銀座 WEST 黑糖布丁
去日本一定要吃布丁！
而銀座 WEST的黑糖布丁，
就是布丁中的王者！
甜而不膩的味道，
加上新鮮的士多啤梨和忌廉，
吃過就會驚嘆。
店鋪資訊
地址：東京都中央區銀座7-3-6
電話：03-3571-1554
官網：https://www.ginza-west.co.jp
東京會館・千代田─栗子蛋白霜蒙布朗（Instagram：tokyokaikan）
【9】東京會館・千代田 栗子蛋白霜蒙布朗
乍看之下，
可能會以為它是個甜膩的
水果蛋糕，
但其實是個栗子蛋糕來的！
不只樣子漂亮精緻，
吃起來也非常好吃，
是難得在日本能吃到的法式甜品。
店鋪資訊
地址：東京都千代田區丸之内3-1-1
電話：03-3213-8007
官網：https://www.kaikan.co.jp/
Quil Fait Bon 銀座─季節水果塔 718日幣（網上圖片）
【10】Quil Fait Bon 銀座 季節水果塔
相信不用多介紹，
大家都知道這間
以精緻新鮮水果撻
而聞名的甜品店，
因為它會因應季節，
推出當季水果造成的水果撻，
所以一年四季去都會有驚喜收獲。
店鋪資訊
地址：東京都中央區銀座2-5-4 地下1F
電話：03-5159-0605
営業時間：11:00－21:00
官網：http://www.quil-fait-bon.com
YOKUMOKU・日本橋─Cigare雪茄蛋捲 927日幣（14條）（網上圖片）
【11】YOKUMOKU・日本橋 Cigare雪茄蛋捲
這個蛋捲跟一般的不一樣，
在製作麵糰時就加入了奶油，
再烘焙成雪茄形狀，
香濃酥脆，
買來做手信也相當體面。
店鋪資訊
地址：東京都中央區日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店
電話：03-3241-3311
官網：https://www.yokumoku.co.jp/
代官山小川軒─RAISIN WICH 1,296日幣（10塊）（網上圖片）
【12】代官山小川軒 RAISIN WICH
這夾餅的內餡非常講究，
用上了新鮮葡萄乾，
以冧酒醃漬，
再混和日本最有名的
北海道奶油，
是有層次的味道。
店鋪資訊
地址：東京都澀谷區代官山10-13
電話：03-3463-3809
官網：http://daikanyama-ogawaken.com/index_en.html
茂助糰子・築地─風味糰子 醬油糰子：171日幣、餡料糰子：161日幣（網上圖片）
【13】茂助糰子・築地 風味糰子
除了上文提到的艾草糰子外，
風味糰子也值得一試，
因為能一次過吃三種口味的糰子，
分別是醬油、紅豆和烏豆沙餡，
去築地市場旅遊的話，
就千萬不要錯過了！
店鋪資訊
地址：東京都中央區築地 5-2-1
電話：03-3541-8730
官網：https://www.mosukedango.com/
黑松本鋪草月・北區─黒松銅鑼燒（網上圖片）
【14】黑松本鋪草月・北區 黒松銅鑼燒
東京三大銅鑼燒老舖之首，
就是它！
只看圖就知道這個銅鑼燒
皮鬆餡多，
一打開銅鑼燒就有紅豆餡漏出來，
難怪每天都有長長人龍在排隊。
店鋪資訊
地址：東京都北區東十条2丁目1 5 - 1 5
電話：03-3914-7530
官網：http://www.sogetsu.co.jp/
PATISSERIE 1904・目黑─檸檬蛋糕 1,990日幣（8個）（網上圖片）
【15】PATISSERIE 1904・目黑 檸檬蛋糕
這個檸檬蛋糕不只外形
做得像個檸檬，
就連包裝都像糖果一樣，
非常可愛，
而且是法式古早味，
用來做手信的話，
相信收到都會高興吧！
店鋪資訊
地址：東京都目黑區東山2-5-8
電話：03-3792-1904
官網：http://www.patisserie1904.com/
松島屋・高輪─豆大福（Instagram：izuminucchii ）
【16】松島屋・高輪 豆大福
一看就知道是「皮薄餡靚」的大福，
口感煙韌，
紅豆泥厚實，
是昭和天皇也鍾愛的「大福老字號」。
店鋪資訊
地址：東京都港區高輪 1-5-25
電話：03-3441-0539
AU BON VIEUX TEMPS・世田谷、日本橋─可麗露（Instagram：maisonoctobre）
【17】AU BON VIEUX TEMPS・世田谷、日本橋 可麗露
法式甜品可麗露在香港較為少見，
想試的話，
大家不妨趁旅行期間，
到日本東京的AU BON VIEUX TEMPS試吧！
這裏有比利時糕點師傅駐場，
有真正法式風味的可麗露，
加上日本的匠人心態，
是絕不會讓你失望而回的。
店鋪資訊
地址：東京都世田谷區等等力2-1-3；東京都中央區日本橋2-4-1
電話：03-3703-8428、03-3211‐4111
官網：http://aubonvieuxtemps.jp/
近江屋洋菓子店・千代田─草莓蛋糕（Instagram：tikuutaku）
【18】近江屋洋菓子店・千代田 草莓蛋糕
看起來像是漫畫裏的甜品一樣，
精緻可口，
滿滿的生忌廉
和原粒的士多啤梨，
看到都流口水，
而且蛋糕裏平均會有
10顆士多啤梨，
認真足料！
店鋪資訊
地址：東京都千代田區神田淡路町2-4
電話：03-3251-1088
官網：http://www.ohmiyayougashiten.com
MATTERHORN・目黒─年輪蛋糕 2,000日幣（網上圖片）
【19】MATTERHORN・目黒 年輪蛋糕
年輪蛋糕在日本，
一直都相當流行，
看它層數這麼多就知道，
其口感一定非常鬆軟順滑，
而這款年輪蛋糕的雞蛋味，
亦很濃郁，
值得一試。
店鋪資訊
地址： 東京都目黒區鷹番3-5-1
電話：03-3716-3311
官網：http://matterhorn-tokyo.com/
銀座千疋屋─水果三明治（Instagram：m.omyn4328 ）
【20】銀座千疋屋 水果三文治
三文治見得多，
夾水果的三文治你又有沒有見過？
這個水果三文治是由一家
200年老字號的甜品店推出，
手工不容質疑，
絕對是日本上乘的甜品之一！
店鋪資訊
地址：東京都中央區銀座5-5-1
電話：03-3571-0258
官網：https://ginza-sembikiya.jp/
更多相關文章：【遊日慳錢大法 必逛業務超市 內附東京、大阪分店地址】