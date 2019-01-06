日本兩社長網上鬥派錢共2億円　轉發Twitter就有機會抽到100萬？

開罐
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到了新一年，日本各大企業都紛紛利用社交媒體向大眾派發各種優惠當作壓歲錢，而昨天竟然有兩位社長於Twitter鬥派錢...

日本流行服飾購物網ZOZOTOWN創辦人、日本知名企業家 前澤友作。（網上圖片）

前澤友作 V.S. 神祕社長

著名女星 剛力彩芽富豪男友 前澤友作為賀旗下企業ZOZOTOWN新春特賣營業額史上最快突破100億日圓，於昨天清晨5時在Twitter公佈1億壓歲錢抽獎活動。

於1月7日前，只要跟隨他的Twitter帳號及轉推活動文章，就有機會得到100萬円，合共抽出100位幸運兒。消息一公佈後，隨即被網民瘋傳，現時已超過200萬人轉推該文。

前澤友作於Twitter公佈派錢活動

前澤社長派錢消息傳開後，一位Twitter名稱叫作「日本の闇を明かす社長」（中譯：揭露日本黑暗社長），平時會於Twitter派發巨額Apps Store及iTunes卡的神祕網絡紅人，亦於昨晚發文向前澤友作「挑機」，豪言「前澤社長，我不會輸給你喔」。

同樣向網友抽獎發派1億円，條件再追加一項「Twitter帳號需有100名跟隨」。

神祕社長更拍片展示獎金

不過由於「日本の闇を明かす社長」的身份太神秘，有網民質疑這只是欺詐行為，純粹想藉此「博出位」。

有趣的是這位神祕人曾於Twitter分享香港深水埗派錢的新聞，究竟是否因此令他/她有派錢念頭呢？

香港人能參加抽獎嗎？

雖然前澤社長沒有明確表示，不過照道理應該只會向日本網友派發，畢竟是回饋平日國民光顧的活動。

不過有買過ZOZOTOWN商品的朋友不妨試試，起碼有曾光顧過嘛！沒有的話就不建議了，免得被人認為只會佔便宜...

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