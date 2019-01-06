日本兩社長網上鬥派錢共2億円　轉發Twitter就有機會抽到100萬？

到了新一年，日本各大企業都紛紛利用社交媒體向大眾派發各種優惠當作壓歲錢，而昨天竟然有兩位社長於Twitter鬥派錢...

日本流行服飾購物網ZOZOTOWN創辦人、日本知名企業家 前澤友作。（網上圖片）

前澤友作 V.S. 神祕社長



著名女星 剛力彩芽富豪男友 前澤友作為賀旗下企業ZOZOTOWN新春特賣營業額史上最快突破100億日圓，於昨天清晨5時在Twitter公佈1億壓歲錢抽獎活動。



於1月7日前，只要跟隨他的Twitter帳號及轉推活動文章，就有機會得到100萬円，合共抽出100位幸運兒。消息一公佈後，隨即被網民瘋傳，現時已超過200萬人轉推該文。



前澤友作於Twitter公佈派錢活動

ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3 — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) 2019年1月5日

前澤社長派錢消息傳開後，一位Twitter名稱叫作「日本の闇を明かす社長」（中譯：揭露日本黑暗社長），平時會於Twitter派發巨額Apps Store及iTunes卡的神祕網絡紅人，亦於昨晚發文向前澤友作「挑機」，豪言「前澤社長，我不會輸給你喔」。



同樣向網友抽獎發派1億円，條件再追加一項「Twitter帳號需有100名跟隨」。



神祕社長更拍片展示獎金

前澤社長、私も負けませんよ。

お年玉🧧として

RT&フォローした人の中から100人に

現金100万円をプレゼントします。

総額1億円

期限1月15日

条件は

【フォロワー100人以上】

【フォロー&リツイート】

オレが若い頃ならこんなチャンス拾わないはずなかった。#前澤友作 pic.twitter.com/CEFr8n5FNl — 日本の闇を明かす社長 (@ya_mi_ya__mi) 2019年1月5日

不過由於「日本の闇を明かす社長」的身份太神秘，有網民質疑這只是欺詐行為，純粹想藉此「博出位」。



有趣的是這位神祕人曾於Twitter分享香港深水埗派錢的新聞，究竟是否因此令他/她有派錢念頭呢？

香港人能參加抽獎嗎？



雖然前澤社長沒有明確表示，不過照道理應該只會向日本網友派發，畢竟是回饋平日國民光顧的活動。



不過有買過ZOZOTOWN商品的朋友不妨試試，起碼有曾光顧過嘛！沒有的話就不建議了，免得被人認為只會佔便宜...



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